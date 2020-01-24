CFO亦解首席玩樂總監？　職責之一：為同事提供歡樂｜理想職場

提起CFO，打工仔可能會想起他/她是公司的席財政總監（Chief Financial Officer），但最近外國一些企業卻出現了另一種CFO，他們就是作首席娛樂總監（Chief Fun Officer）。 首席娛樂總監的工作是致力助公司營造出有趣的工作氣氛，令同事覺得返工是一大樂事。聽上去，這職位就是要「使」公司的錢，毫無生產力可言，但經營一個團隊來說，他的存在說不定可為公司及同事帶來意想不到的好處。

首席娛樂總監，即是以往人稱旳康樂部吧，相信勝任這工作的人一定人見人愛！（Shutterstock）

外國有一些公司已經設有首席娛樂總監一職，例如三藩市的食材零售公司Wellio，它的首席娛樂總監每逢下午兩點半都會和同事分享不同口味的黑朱古力，使同事在午後輕鬆時光共吃朱古力成為了他們的傳統。這位總監又會組織假日活動和同事一起放鬆身心，例如一起摘櫻桃和行山。他指這些活動其實所費不多，但同事們一起遊玩卻帶來很多好處。

對員工來說，和同事一起玩樂可以令同事之間更熟絡，有更多的交流。哲學家柏拉圖曾說：「想要深入了解一個人，與其跟他談話一整年，還不如跟他一起玩樂一小時。」一起玩樂會增進同事間的感情，令團隊更有凝聚力。他們在工作遇上難關時，便可以互相鼓勵和支持。

有助留住人才

除了對員工帶來好處外，玩樂也能協助企業留住人才，減省招聘成本。例如外國有研究發現，每年餐飲業員工的流動率超過60％，研究指出高流失率與工作環境沒有樂趣有關。相反，如果員工之間有較多互動，工作環境較有趣，離職的可能性就愈低。

科技公司谷歌（Google）的辦公室以多遊樂設施聞名，音樂室、藝術工作室、迷你高爾夫球場、乒乓球桌、桌上足球、攀岩牆甚至睡眠艙……耗資增設遊樂設施主要是為了留著人才。在谷歌工作的年輕科技奇才炙手可熱，要留著他們就要創造一個愉快的工作環境。多數的員工都享受谷歌工作環境輕鬆和鼓勵玩樂的文化，一來他們樂在其中，感受到較少工作壓力；二來這環境刺激靈感，他們想到新點子，有成功感。玩樂就是谷歌留著人才和減省招聘成本的竅妙。

請纓做團隊的娛樂總監吧！

如果公司沒設立首席娛樂總監去推動玩樂文化，不用葡萄，打工仔可以自發做以下這5件事，令枯燥的日常返工生活更有樂趣。

5件令返工生活更有趣的事（按圖了解）：

+ 2

1. 同事之間組織開心週五活動（Happy Friday）

小編的一位朋友，每逢兩個月都會自發組織一次開心週五的聯誼活動。其中一個星期五放工後，有興趣參加的同事留下來一起開大食會和玩桌上遊戲（board game)，再談天說地。說書人（Dixit）、矮人掘金、狼人殺、三國殺、猜猜畫畫、閃靈快手等都是適合多人玩又富有趣味的桌上遊戲。如果難以組織周五晚活動，也可在午飯時間或平日放工後一起玩。

當然開心週五的活動內容不限，最受歡迎的莫過於生日會和同事「些牙」吃好東西。

2. 每周一條哲學問題

是否覺得和同事談話的內容流於表面，總是圍繞日常生活，飲飲食食？會不會想同事間也可有深入的交流，交換對事情的想法？建議可以開一個谷歌表單（google sheet)，和所有同事共享。每個人也可以輸入自己感興趣的問題，例如是：你覺得人生有甚麼意義？ 或是 你曾相信世上有聖誕老人嗎？有興趣回答的同事可以在表單上回應。或是直接讓該問題成為每週公司的談論熱話，讓同事間有更深入的交流。

3. 秘密天使（Secret Angle）

秘密天使是一個可促進成員之間的關係的團體遊戲。經過抽籤，每個同事也會秘密地守護另一個同事，換句話說，即有同事會守護你，你也是某個同事的守護天使。守護天使要暗中關懷守護的對象，可能是和他聊聊天，與他分享食物，在他有需要的時候給予幫忙已經足夠。看似微小的事，可能已經可以令同事之間成為朋友。在職場上有更多伙伴和互動，返工自然更有動力。

個人

如果同事對團體活動不感興趣，亦無謂勉強他人。眾樂樂可，獨樂樂也可。個人方面，你也可以做這兩件事，令日常返工生活更有活力。

1. 每天接觸一件新事物

到了某個年紀，就開始害怕接觸新事物，故持續聽舊歌、看一樣的戲、吃一樣的食物、過一樣的生活。這是初老的特徵，如果要保持一顆活力青春的心，可以每天把一樣新事物加進生活。嘗試聽完一首未聽過的歌，看一本全新風格的書，在youtube上隨意看一部新影片，學一點新知識。有新事物就更容易有新想法，擺脫麻木。

2. 早上5分鐘創意習題

每天早上5分鐘，可以讓你的大腦吃一個「早餐」。無論在家裡或是在公司開始也可以，用5分鐘坐在桌前思考一個創意習題。問題例如「想像你最討厭的人/事/物，然後嘗試寫出他的優點」、「想像一樣事物，然後列出一些創意用法」、「想像兩樣事物，然後把他們合併再一起，可以如何發揮創意呢？」等等。網上可搜尋到無數創意習題，令你的大腦活動起來，保持年輕時的精靈，令你的生活加一點滋味。

結語

其實人工作養活自己，追逐名利，成就目標，到頭來不也是為了開心？如果返工的時候已經開心，不就已經達到目標了嗎？每個人都可以做同事和自己的CFO，首席娛樂總監。

資料來源:The conversation,archdaily,linkedin

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