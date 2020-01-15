【職場人際】放工後別找同事 、用字精簡　7個職場WhatsApp貼士

工作的WhatsApp群組 （WhatsApp Group) 原意是為了有效地溝通公事和拉近同事之間的距離，若然你昨天還在WhatsApp群組和同事聊得興起，今天上班時卻發現自己因為遞了辭職信而被管理員移除出群組，不知你會有甚麼反應？ 辭職後提早被踢出群組是好是壞？群組管理員會不會太過魯莽無禮？運用工作的WhatsApp群組其實都有一門學問。

如何運用工作的WhatsApp 群組其實都有一門學問。(Unsplash)

Facebook專頁「奴工處」發佈了一則帖文，分享一名讀者投稿，指自己「啱啱遞咗信都未夠一個禮拜，已經比（畀）上司踢出其中一個工作用嘅WhatsApp group，即係咩意思？」

（Facebook專頁「奴工處」截圖）

有些人聽到這名打工仔的處境可能會戥他尷尬，因為離職前還會和上司、同事朝夕相對，「撞口撞面」；加上接收不到群組內發佈的工作資訊，餘下日工子工作時很不方便。不過，不少網民「突破盲點」，回應一面倒的「抵死」，直言非常羨慕投稿人，「恨都恨唔到，通常都要last day（最後一日）先有得quit group（離開群組）」、「精神上可以提早離開， 爽丫丫（歪歪）」。



有網民將同事把投稿人移除群組的行為解讀為減輕工作量，「為你好，可以唔洗做野（嘢）既（嘅）意思」。另有網民自白，「我條team（團隊）都有個WhatsApp group，我自己就選擇quit（離開）。因日日都收埋啲廢話，大量message（訊息）。」

按圖了解更多網民回應：

+ 3 + 2

職場WhatsApp 7 大貼士

辭職後提早被踢出群組是好是壞？群組管理員會不會太過魯莽無禮？運用工作的WhatsApp群組其實都有一門學問。公司的WhatsApp 群組不外乎為了讓同事溝通公事和聯絡感情，如果想真正達到這兩個目的，可以閱讀以下7個職場WhatsApp貼士。

職場WhatsApp7大貼士 (按圖了解)

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貼士1：分開吹水群組與工作群組

兩個WhatsApp群組能把工作與閒聊的內容分開，一目了然。有打工仔反映WhatsApp 群組內充滿同事的「早晨長輩圖」、生活照、寵物照、人生哲理分享、宗教文章等等，令他們費時費力才能找回工作上重要的資料。如果同事之間關係很好，在WhatsApp上有很多互動就開多一個「吹水群組」吧！讓想分享的同事暢所欲言，沒興趣的同事大可以不按入吹水群組，同時不會錯過工作群組中的工作資訊。

貼士2：避免放工後WhatsApp同事講公事

同事得到足夠的休息，第二天才能有好的工作表現。放工後就是私人時間，大家都想用私人時間與家人、朋友、情人聊天，而不是回覆公事。尊重別人的時間，如非必要也不要在放工後WhatsApp同事。

貼士3：談公事避免用表情符號（emoji）

如果和客戶、上司談公事用表情符號，會讓人感到不夠成熟可靠。建議只有談及輕鬆話題時才用表情符號，例如放假節目時，用表情符號就無傷大雅。

貼士4：用字精簡

有沒有試過看同事累贅的訊息？明明只有一個重點，卻要用三數行去鋪墊。或許這是為了讓說話聽起來更圓滑，但同事工作繁重，有時忙到連看訊息也沒時間時，已不會介意同事的說話聽起來是否圓滑。因此，如果用最少的字已可表達意思，就宜用最少的字。只要同事能看明白，「可以」和「呢個意見幾好，我覺得可以」是沒有分別的。

貼士5：善用縮寫

英文縮寫用於同事間的溝通非常省時又可增加溝通效率。以下10個就是用得最多的職場縮寫用語。

10個常用英文職場縮寫（按圖查看）

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貼士6：善用格式

如有重要訊息必須透過WhatsApp發佈，例如活動詳情等，可以善用格式令重要資訊一目了然。WhatsApp早在2016年新增簡單的文字格式功能，但未必所有人都懂得怎樣使用。其實用法很簡單，如希望文字變粗體，只要在文字前後加*，即*文字*；如果希望文字變斜體，可以在文字前加_，即_文字_。善用粗體可以令同事注意到重要信息，同樣適用於活動標題。整齊的格式讓人感覺你更有條理。

貼士7：急事請打電話

WhatsApp只是其中一種溝通工具，並非所有情況也適用。如果有急事需要對方立刻回覆，別浪費時間傳WhatsApp訊息，直接打給對方就更簡單快捷。

結語

以上只是其中一些善用WhatsApp的貼士，如果想更有效地善用WhatsApp，可以謹記一個心法：溝通工具是為了讓大家溝通得更容易，而不是帶來更多麻煩。

（資料來源：vanna.com,eslbuzz.com）

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