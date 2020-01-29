【高比拜仁逝世】「我不能與懶人溝通」　重溫Kobe 15句勵志金句

退役NBA巨星高比拜仁（Kobe Bryant）於本月27日因直升機墜機意外身亡，終年41歲，消息震驚全球。高比拜仁對籃球的熱愛和努力不懈激勵了無數籃球員，即使不是球迷，他的曼巴精神（Mamba Mentality）亦非常值得打工仔借鏡，不論是工作抑或學習，也應如高比拜仁一樣，精益求精、永不停步。

在20年的籃球生涯和近年退休的日子中，高比拜仁留下了很多令人值得深思的金句，以下15句金句，涵蓋了追求成功、團隊合作、領導力、克服恐懼、面對低潮等方面，相信你一定能夠從中獲得啟發。

15句高比拜仁金句：（按圖了解）

+ 24 + 23 + 22

【追求成功】

1.「人生中有很多我們要選擇的事。如果你想精通某件事情，你必須做出選擇。我們都可以在自己的領域成為大師，但你必須做出選擇。每一個的決定都會伴隨著犧牲，和家人相處、和朋友出去玩，身為一個好朋友、一個好兒子、侄子，依據情況而定。這些決定都會伴隨着其他事情的犧牲。」

2.「每件負面的事，如壓力、挑戰，都是我提升的機會。」

【努力工作】

3.「我不能與懶惰的人溝通，我們講的語言不一樣，我不明白他們的意思，我不想理解他們。」

4.「我和懶惰的人毫無共同之處，他們將失敗責怪在別人身上。偉大的事情來自努力工作和毅力，沒有藉口。」

5.「奉獻精神令夢想成真。」

【復原力】

6.「我就在這，哪兒也不去，不管傷勢如何，除非身體完全衰弱，不然我還是會像以前一樣的球員。我會看着辦，做一些調整、一些改變，但我還是會來（練習）。」

【團隊合作】

7.「重要的是，你的隊友必須知道你在支持他們，你真的希望他們成功。」

【勝利】

8. 「我會不惜一切代價贏得比賽，無論是坐在板凳上揮舞著毛巾，把一杯水交給隊友，還是或投出致勝一球。」

9.「你放棄的那一刻，就是你讓別人贏的時刻。」

【領導力】

10.「最重要的是嘗試激勵他人，使他們能夠做好自己想做的事。」

【毅力】

11.「我曾經為打藍球而斷手、扭傷腳踝、肩膀脫臼、牙齒碎掉、嘴唇裂開、膝蓋腫成一個壘球大小。我不想因為腳趾受傷錯過15場比賽，因為大家都知道腳趾受傷並不嚴重。」

【克服恐懼】

12. 「我最後一次被嚇倒是在6歲時上空手道班。我當時是橙帶，教練命令我和一個年紀與身型都比我大的黑帶。我嚇壞了，他踢了我的屁股，但後來我意識到，他踢我屁股並沒有我想像中那麼糟糕，所以沒有什麼好怕。就在那時，我意識到，如果你的心態是正確的，恐懼並不存在。」

【面對失敗】

13.「我會自我懷疑。我有不安全感，我害怕失敗。當我出現在比賽場上時，有一些夜晚，我會想，我的背很痛，我的腳受傷，我的膝蓋受傷。我沒有辦法了，我只想放鬆。我們都會自我懷疑。你不否認它，但也不會屈服於它。你要做的是去擁抱它。」

14. 「一旦你知道失敗的感覺，就會決心追逐成功。」

15. 「當我們說這無法實現，這不能做到時，那麼我們就會自我改變。我的大腦，它不能處理失敗，它將不會處理失敗，因為如果我不得不坐在那裏面對自己，告訴自己『你是一個失敗者』，我認為這幾乎比死亡更糟糕。」

（資料來源：Inc.）

相關文章：【乜代宗師】聽黃子華新戲主題曲《上善若水》 學習6個職場哲學

+ 15 + 14 + 13

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O