【乜代宗師】聽黃子華新戲主題曲《上善若水》　學習6個職場哲學

黃子華自編自導自演的電影《乜代宗師》將於新年期間上映，他與農夫合唱主題曲《上善若水》，MV昨日曝光。今次黃子華與農業夫化身 Rapper（饒舌歌手），大玩說唱音樂。歌詞滲透道家的流水哲學，當中一些智慧亦非常適合打工仔借鏡。

電影《乜代宗師》於1月23日上畫。（《乜代宗師》電影海報）

《上善若水》歌詞由農夫親自創作，講述水的故事。他們想像自己是離開井的水，遇到山河海流，因而轉化成水的各種形態：冰川、流水、洪水猛獸等。歌名和歌詞令人想起李小龍的名言「Be water, my friend」（能屈能伸）之餘，亦不禁令人聯想到黃子華和農夫借歌來回應近月的社會情況。其實，歌詞中的道家智慧亦值得打工仔借鏡，說不定能幫你撥開職業生涯的迷霧。

從《上善若水》看6個職場智慧（按圖查看）

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1. 努力就能無敵

「滴水穿石嘅努力 化做從容不迫嘅一招一式 從來冇無敵人 只因無敵」：如果你有夢想，或者想幹一番大事業，從初入職場開始就要努力不懈，以磨出一張利刀。 透過不斷努力，累積知識和經驗，面對高低起跌，關關難過關關過，練就打不敗的心態。到了最後，相信你能練出一身好本領，實現理想，與此同時，也許能在行業中成為所向披靡的人才。

2. 接受人生中有低潮

「 如果 有高低有光輝有式微 有乜嘢問題都冇問題 我請你好好放低」：在職業生涯中，不會事事一帆風順，如果遇上低潮，不要放棄自己。冷靜分析失敗原因，應全然歸究自己，或屬公司安排失誤，還是與市場環境有關？在哪裡跌倒，就在哪裡站起來，找到問題癥結，給自己復原的時間，準備好了便可再次出發。

3. 逆境中要善於變通

「如水 結冰川去滄海去桑田 東邊到西邊到天邊再伸延 上善若水 覆舟載艇 」：一個善於變通的人，是隨時準備好去改變自己，以應對世界的轉變。無論是要配合行業的數碼化轉型，還是配合經濟形勢而轉行，敢於改變的人就能生存下來。早前旅遊業暗淡，有不少從業員轉行，有些從旅行社職員轉為電話公司客戶服務員，他們也是能屈能伸的例子。

4. 拋開框架 保持創新

「我拆散 自己過框 過幾個關 轉幾個灣」：拋開習慣、經驗和理論，才能創造出更出色的意念，突破自己。如果人類抱著經驗和固有知識不放，也許人還停留於茹毛飲血的階段。人很常停留於安舒區，這種安於現狀的心態會阻礙我們進步。如果想更上一層樓，不妨嘗試新的做事方式、新的思維，例如開始一個新計劃時，試試平常必定不會嘗試的方向，看看有沒有新刺激？相信結果會為你帶來驚喜。

5. 有所為，有所不為

「不為執迷嘅世道服務逐步獨步天下 明鏡止水嘅清晰 古老江河嘅經歷」：這句提醒了眾生要擇善而行，保持職業操守和道德，找回初衷，不要為了名利而利慾熏心，走上偏路。能够以寧靜坦誠的心情面對任何事物，才不會被社會潮流牽著鼻子走。除了金錢和物質，世上還有很多價值值得我們追求。

6. 享受過程 知足常樂

「舉頭 望望 茫茫 宇宙 水流 到最後又流返返去源頭」：提醒我們來也空空，去也空空，享受工作的過程更重要。不少人初入職場已胸懷大志，為自己訂立明確目標，可能是晉升到特定職位、創業或是積累財富。不過，人人際遇不同，如果努力多年仍然未能實現目標，很多人會感到挫敗和氣餒。其實，人生就好像水流一樣，到最後會歸回原點，成敗得失帶不走。這樣的話，不如享受工作過程，而不再執著結果，隨遇而安，知足常樂。

不知道你聽過這首歌後，又有何感想呢？

《上善若水》歌詞：

如果 有高低有光輝有式微

有崎嶇有喜都有悲有乜嘢出奇

上善若水 攀山過嶺

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

如水 結冰川去滄海去桑田

東邊到西邊到天邊再伸延

上善若水 覆舟載艇

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

MY FRIEND 我離開咗個井

成為水 我可以穿州過城

前面幾困難有幾咁難行幾咁閒

我拆散 自己過框 過幾個關 轉幾個灣

就算係順流 逆流

上流下遊 宇宙嘅盡頭

冇人可以左右 覆水難收

守 嘅時候可以細水長流

到我攻 有如洪水猛獸大浪冚過頭

流水淙淙 來去匆匆

無邊 無際 無偏見 無介蒂

有乜嘢問題都冇問題 我請你好好放低

最強嘅武功 上善若水嘅心胸

正面進攻 水洩不通 我就劍走偏鋒

無最巔峰 一杯水斟一半 唔會自滿

不停去轉 不停去變

不停去鑽研 不停去轉變

成為一道清泉

山長水遠 連綿不斷

源遠流傳 海納百川

如果 有高低有光輝有式微

有崎嶇有喜都有悲有乜嘢出奇

上善若水 攀山過嶺

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

如水 結冰川去滄海去桑田

東邊到西邊到天邊再伸延

上善若水 覆舟載艇

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

舉頭 望望 茫茫 宇宙

水流 到最後又流返返去源頭

上善若水 各路英雄選手

上乘嘅武功 又駛乜嘢用拳頭

真正嘅五湖四海為一家

唔打 都分得出高下 要打 亦從來唔怕

可以巨浪淘沙 或者變流水送落花

不為執迷嘅世道服務逐步獨步天下

明鏡止水嘅清晰 古老江河嘅經歷

滴水穿石嘅努力 化做從容不迫嘅一招一式

從來冇無敵人 只因無敵

冇色 冇味 冇形式 無忌

變成冰 變成氣 變成兵器

變做甘露 嚐一口

拂一拂衣袖 留一手

哼一首 水調歌頭

一出手 化敵為友

以滋養萬物為首

以無法為有

如果 有高低有光輝有式微

有崎嶇有喜都有悲有乜嘢出奇

上善若水 攀山過嶺

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

如水 結冰川去滄海去桑田

東邊到西邊到天邊再伸延

上善若水 覆舟載艇

乜水 都可以 係宗師

MY FRIEND

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