【新冠肺炎】減薪難回頭、無薪假收入不穩　老細說共渡時艱其實…

在最近的一段日子，裁員、減薪、無薪假的消息不絕於耳。一眾打工仔即使有幸不被裁走，卻不少要面對減薪或者無薪假的安排。如果大家受僱的是一間中小企，可以直接和老細有商有量的話，在減薪與無薪假之間，你又會如何抉擇呢？今天半宅職薯就和大家分享減薪與無薪假兩者的利弊，幫助大家分析自己的現況。

減薪與無薪假利弊（按圖了解）：

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減薪－共渡時艱的不歸路

如果大家經歷過九十年代末金融風暴以及2003年沙士的話，「共渡時艱」這四個字大家應該不會感到陌生。現在先和大家時光倒流20年。在九十年代的時候，寫字樓的工作又叫做「朝九晚五」的工作，即是說早上九時上班，下午五下班。以現在的標準來比較，那個年代真的是打工仔的黃金歲月。

但在金融風暴至沙士這段期間，面對經濟衰退，打工仔與老細之間出現了「共渡時艱」的約誓。打工仔每天無限OT的非人生活正正就是在那個時候生起的。結果是怎樣呢？當「時艱」過去，公司回復豐厚盈利的時候，打工仔的待遇卻不見恢復改善。結果在艱難時候的「共渡時艱」，不能改變成好景時候的「共享富貴」。超時工作，變成了香港職場的常態。

說了一大堆時代背景，目的是帶出一個論點：當打工仔自願減薪之後，日後要追回昔日的薪金便很難。今天說的減薪標準不是幾個百分點，而是動軏二、三十個百分點。除非老細明確說明何時恢復正常薪金，否則日後要以每年幾個百分點的追回，便簡直難過登天。那時候打工仔的「時艱」（不是老細的時艱），隨時長達幾年。除非那時候可以找到更好的工作，大幅提升收入吧！

無薪假－視乎自己積蓄多少

如果打工仔有一定積蓄的話，較短期的無薪假對生活影響應該不大，就當是放自己一個假期，輕鬆一下吧！況且以現在的疫情，大家應該都會留在家中，外出消費的機會不多，花費亦都有限。但如果打工仔是一個「月光族」，再加上有家庭、供樓、租樓、養兒育女的負擔呢？那麼便必須「勒緊褲頭」，慳得便慳了。

另一方面，如果老細提議的是一段較長期的無薪假，那麼即使老細容許你在期間外出尋找其他工作，要賺取生活也不是易事。因為在這段艱難的日子，大部分公司都面對生意下滑的苦況，談的都是裁員和縮減規模，又何來需要去增聘人手呢？在這情況之下，打工仔寧可委曲求全，和老細商量可否以暫時減薪代替，以保住穩定的收入。

結語

在這段大部分公司都面對生意下滑，規模需要縮小的期間，減薪和無薪假隨時發生在大家的身上。如果大家的老細是有商有量的話，切記每一個方案都必須要有時限性並符合勞工法例，大家溝通得清清楚楚，為日後作出保障。

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