【Home Office】在家工作更要保持辦公形象　做足4招免成裁員首選

武漢肺炎疫情持續蔓延，很多公司早已安排員工Home Office。作為打工仔的大家，聽到可以Home Office不少都拍爛手掌，為自己可以在家工作歡呼，甚至視之為另類休假。但其實Home Office暗藏殺機，因為當老細發現你消失了卻對公司運作毫無影響的話，你的名字便很容易在下一波的裁員名單上出現。今天半宅職薯就和大家分享一些心得，讓大家在Home Office安排底下，避開殺機，穩當地保住飯碗。

Home Office時保持工作表現4大建議（按圖了解）：

1. 每天開工和收工時候聯絡上司

即使是Home Office，大家仍然應該一如既往地遵守上下班時間。每天早上開工和收工的時候主動給上司一個簡短的電郵、電話短訊、或者直接打電話給他，簡單交待今天打算做或已經完成的工作，再請示有什麼其他吩咐，讓上司知道你人不在心仍在。

2. 切勿出現在不應該出現的地方

顧名思義，Home Office重點是「在家」和「工作」，工作時間內仍然是受薪的。若大家在工作時間內出現在住家附近的食肆和商場，仍然可以解釋為外出用膳。但若大家出現在一些無法解釋的地方，例如一班同事出現在郊野兼放上IG互tag，那便等於迫公司採取行動，不予以懲罰才怪。

3. 盡快回覆上司的電郵和短訊

在公司辦公室工作的時候，相隔數小時才回覆上司的電郵基本上不會有太大問題。因為上司很清楚看到你坐在辦公室忙碌，只是未有時間回覆電郵而已。但若果是Home Office呢？將心比己，上司完全看不到你人在何方，又發現你遲遲未覆他的電郵和短訊，難免會心生懷疑，覺得你根本不是在家工作。所以為了令上司釋疑，電郵和短訊要比平時覆得更加快。

4. 爭取更加多的責任

大家都應該了解到，因為大部分資料、文件、電腦系統等都留在辦公室，可以帶回家的工作一定比在留在辦公室的工作量少。而這一點上司老細比各位更加清楚。大家不妨主動向上司獻計，請纓肩負一些額外工作和責任，以增加自己在公司的重要性，也讓上司老細覺得你的人工是物有所值。

結語

大家可以預計得到的是，在生意萎縮，前景未明的情況之下，不少公司都會選擇裁員以節省開支。Home Office這一段期間，對於上司老細來說，正正就是一個「公司是否可以沒有你」的測試。這段表面上可以hea的日子其實暗藏殺機，大家切記要打醒十二分精神，顯示自己的存在價值。

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