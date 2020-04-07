升職加人工，是公司對同事的一種肯定，但獲這㮔上位機會的偏偏很多都是那些奸詐、虛偽與自私等名聲不好的人，令人深感不忿。不過在被妒忌與憤怒沖昏頭腦前，不妨先想想，這些衰同事是「憑甚麼」可上位呢？

老細係咪盲㗎？佢份人咁古惑都畀佢上位升職？公平咩？

每每想起奸人當道好人難做的處境時，就會想起許文彪聲嘶力竭地大喊「公平咩」的咆哮……（劇集《創世紀》截圖）

奸人上位的確會令人不屑或不忿，不過從公司的角度看，「不管黑貓白貓，誰捉到老鼠就是好貓」，以工作表現來衡量員工升遷，很正常吧！以下6種人，或許擁有能令公司提拔他們的原因，但其實他們背後卻有着令其他人側目及不屑的性格及處事方法。

品格差同事可上位6個原因：

+ 9 + 8 + 7

不能少看他們的社交能力

事實上，品格差但仍可升職上位的衰人豈只6種（歡迎大家分享所見所聞），但留意到的話，可發現他們在社交方面的能力其實是不差的，特別是跟上司、老細相處時，他們是有能力在短短的相處時間裏，將自己塑造成一個可信賴、能幹且對攻擊性低的形象，藉以贏得上司、老細好印象。

「做得老細，為何竟會這樣笨被他們蒙蔽？」的確，能當上司、老細的應都較精明能幹，但日理萬機的他們卻未必有時間深入了解每個同事的表現與付出，衰同事大多也是看準這個原因才能乘勢上位吧！

品格差的同事雖無犯錯卻面目可憎，就算能上位也未必獲別人認同及欣賞。（Shutterstock）

做得比他們更好

「咁樣嘅衰同事」都可以上位，其實不是證明奸人當道，而是機會人人有，不過就得由自己爭取的現實。老細沒時間跟同事逐個溝通了解，大家就應用表現及形象來贏得信任，將奸詐古惑或自私自利同事的上位機會搶回來。

謹記，你不應也不用變成跟他們一樣差勁的人，但卻可從他們身上參考一些可用在自己身上的上位條件。

從衰同事身上參考的5個條件：

+ 7 + 6 + 5

來一場正面較量吧！

好的員工，應該不是按品格高低或為公司付出多少而定，而是應從他們能為公司帶來多少貢獻方面計算。若然覺得衰同事不僅品格差，而且業績或工作表現在長遠來說都不比你好，那就用更好的表現跟公司證明誰才是值得獲提拔上位的員工吧！

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