自信，是要建立出來的，強如Roland這位日本第一男公關，事業開初也不是一帆風順，不過當他為自己建立了一個自信爆棚的形象後，事業與人生從此便勇往直前無往而不利。羨慕Roland那種不知從哪裏來的自信嗎？不用葡萄，只要掌握一些內在及外在的技巧，你一樣可以成為一個時刻閃耀着刺目光芒的打工仔！

Ronald靚相。（Ig：roland_0fficial ）

曾經連飯錢都賺不夠

這個世界只有兩種男人，我，我以外的男人。

Roland霸氣地說畢，一把金髮繼續在風中飄逸。

Roland指他在18歲時成功考入日本第一學府東京大學，不過就讀了一個星期就退學了，原因是覺得畢業後每個月返工等出糧的日子會很無聊。

他從東大轉身而去，毅然成為了日本牛郎店的一名公關。每天陪伴客人喝酒聊天，為寂寞的都市女伶消消愁。賺錢方式是從客人買的酒中賺佣金，但從不涉及肉體交易，不過他的事業一開始並不太成功，每天賺的錢連吃飯都不夠。

Roland的自信只是一個設定

為此，Roland回家反覆思考，終於為自己設下一個自信又完美的人格設定：他參考了日本漫畫《凡爾賽的玫瑰》，決心把自己打造成抑鬱、高貴的中世紀英國王子，自此，他就以壓倒性的自信示人，成功讓無數日本大媽、名媛拜倒在自己的「石榴裙」下，並創下年薪3億日元的紀錄，而今天的他還只是27歲，前途與錢途絕對是無限。

提起Roland，他那些自信到令人啞口無言（又或是爆笑）的金句實在經典，不少更適合打工仔參考，大家不妨一起重溫：

Roland 15句經典金句（按圖查看）

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4個因素決定自尊

如果Roland的自信只是一個設定，這即代表人人都可以如Roland般有自信嗎？

其實，若只考慮如何「表現」得有自信，這是治標不治本的，真正要提升的，應該是內在的自尊心，因為一個自尊心高的人，自然就會表現出自信。

問題來了，自尊心高低由甚麼決定？

自尊心高低受4個因素影響：家人的評價、與朋輩相比的表現、應付焦慮和恐懼的能力和個人績效（學術或職業方面）。這樣看來，一個人的自信心是否夠強大，除得看自己的本質外，更要外在的證明與肯定才行，例如Roland，他在公關店創下的佳績和超越同輩，是他在成功後繼續保持自信的原因。保持超人的自信，同樣讓他保持吸引力，驅使他的營業額再創新高。自信心和個人績效，成了一個良性循環。

自信心的可持續發展

以下8個方法，或能幫助讀者增強內在的自尊心，至自尊心強了，再用小技巧增強外在的自信，自然可讓你成為世界上的第二個Roland！

8個由內到外增強自信的方法 (按圖放大)

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1. 與父母談談

如果自卑的原因是因為成長期間一直得不到父母的認同，那可以嘗試與父母談談。問及他們對現在的你有甚麼評價？可以請你們講出欣賞你的地方，甚至向父母坦白他們的評價曾令你自尊心受隕。把心結解開，從父母口中得到較正面的評語對你提升自尊心大有幫助。

2. 自知之明

個人績效是一個人有自信的因素。了解自己能夠勝任甚麼事，肯定自己。同樣地，勇敢地承認自己有甚麼事做不到，在自己無能為力的事上保持謙虛，也是一個人有自信的表現。

3. 進修

持續學習、充實自己，使自己在事業上創造更好成績，甚至領先同儕，自然有更高自尊心。

4. 改善應變能力

面對焦慮和恐懼時可以臨危不亂嗎？面對工作或生活上的突發事件時能快速應變嗎？如果不能，改善自己的應變能力，能令自己覺得能掌握生活，對「自己」更有信心。

外在方面

改善內在之後，也可運用4個外在的技巧，讓自己看起來更有自信。

5.說話前想思考

嘗試想起一個你認為有自信的人，他怎樣說話？言詞累贅還是一針見血？說話之前先想一想，找出說話的重點，並嘗試用最少的字數把它表達出來。此舉除了讓聽的人更清楚你想表達甚麼之外，還令你再次組織了自己的想法，說出口時也較有信心。

6. 學習演講技巧

一個人的說話方式充份透露了一個人是否自信，故打工仔值得在演講技巧花功夫。最基本的技巧有：於重點處加強語氣、運用停頓為聽眾保留思考空間、運用相同語氣表達相同意思，例如生氣的時候，就用生氣的語氣，不要平淡的語氣帶過。相應的語氣令你說話時聽起來更有說服力。

7. 注意身體姿勢、手勢

走路、坐下、與人交談時都保持挺胸收腹。不要捲起身子或寒背，因為這帶給別人想藏起自己的感覺。與人交談時保持眼神接觸，目光溫和、輕鬆、自然。刻意保持目光銳利，反而讓人感到不自在。

8. 注意儀容

儀容不整時，連跟別人靠近說話也感到不好意思。出門口返工前檢查自己的儀容，牙齒隙縫有沒有食物殘渣？有口氣嗎？鼻毛有沒有長出鼻子？頭髮會過油或有頭皮嗎？肯定自己儀容整潔，與人交流時自然落落大方！

聆聽自己的內心

自尊、自信、自大，3者是相似、相關卻絕不一樣的事情。Roland之所以為大眾關注，除因他的言行都「夠爆夠自信」外，更重要的是他了解自己內心需要的是甚麼，這也是他在讚得外界肯定時也不會迷失自我的原因（就算有迷失也不可流露出來吧，他是靠超爆棚自信成名嘛！）

打工仔在建立自信時，也記得要時刻聆聽自己的內心，不被世界的聲音所掩蓋。也許這也是Roland自信過人的原因吧！

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