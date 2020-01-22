【失業】比較各地失業援助政策　香港只得綜援　中、台保障卻有…

失業，是打工仔最不想遇到的其中一件事，特別是在失業援助政策不足的香港，失業即代表手停口停，打工仔的壓力實在不少。 若與其他國家及地區比較，香港的失業援助政策其實處於一個怎樣的水平呢？大家不妨參考一下下文。

羅致光指，與消費及旅遊相關行業（即零售、住宿及膳食服務業）的業務仍然低迷。這些行業合計的失業率維持在5.2%，是三年以來的高位。（資料圖片）

政府於本月20日公布2019年10月至12月的失業率，相關數字已攀升至3.3%，為2017年3月以來最高，較9至11月上升0.1個百分點，而就業不足率則保持在1.2%，可見香港的就業市場正在轉弱。

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紓困措施保障少

特首林鄭月娥於早前曾指政府將推出10項紓困措施，當中包括向失業或就業不足人士提供有時限的現金津貼，每月最多可領取5,800元，並預料最快在今年十月發放。不過，勞工及福利局局長羅致光及後補充，指現金津貼只供領取職津或學生資助的人士申請，至於其他失業人士，早有長期服務金和遣散費為他們提供保障。

消息一出，即引起網民討論，指現金津貼只限部分人士發放，不能針對近月因社會事件失業的人士提供協助。羅致光解釋，政府推行全新措施需時，因此利用現行制度可盡快發放津貼，不過此政策到底是否能真正協助有需要人士，不少人仍是抱有保留態度。

據社會福利署指，綜援是「綜援計劃的目的﹐是以入息補助方法﹐為那些在經濟上無法自給的人士提供安全網﹐使他們的入息達到一定水平﹐以應付生活上的基本需要」，惟這並非專為針對非自願失業人士而設的政策，對被解僱或遣散的打工仔幫助有限。（資料圖片）

比較其他地區失業援助政策

失業是人生一段很無助的時期，而失業救濟金會是讓他們渡過人生低潮時的一個方法，不過香港現時卻沒有專門為失業人士而設的失業援助金，唯一有的，就是65歲以下的健全失業人士可領取社會綜合援助（簡稱綜援），每月可領取2,525港元。原則上，綜援是可無限期領取，惟失業人士必須參加社署的「自力更生綜合就業援助計劃」。

就以2019年第三季的25至34歲就業人士每月中位數20,000港元來計算，失業的打工仔如要靠領取綜援渡過難關，所得的金額只得以往月薪的 1 成左右，要解燃眉之急也實在不夠吧！

其實，多個國家及地區都有提供具體的失業援助政策，本文便列出亞洲、歐洲、美洲及澳洲在內的9個國家／地區作比較，看看其他地方的打工仔在失業時可以得到多少的保障。

各地失業援助政策簡介（按圖了解）：

+ 7 + 6 + 5

歐洲地區保障較完善

從上列可見，歐洲國家的失業援助政策普遍較完善，如瑞士的打工仔在失業時，最月可最多領取高達11,000歐元（約94,793港元）的失業救濟金，而且最多可領取兩年；丹麥打工仔在失業時，也可每月最高領取18,866丹麥克朗（約21,521港元）的失業救濟金，而比利時政府提供的失業救濟金不僅最多可達2,671歐元（約23,021港元），而且原則上更是可無限期領取的。

亞洲地區以日本保障較好

回望亞洲，日本政府會向失業人士提供的月薪5至8成的失業援助金，為期最多6個月；韓國的失業援助政策則較少，失業人士只能向政府領取月薪5至6成的救濟金，而且為期不多於兩個月。

離香港不遠的台灣，當地政府亦亦有勞工保險，保障失業人士。失業打工仔能申領失業給付，保障打工仔失業期間仍能領取過往半年平均月薪的6成，援助可長達2年。

就算是中國，也有「失業保險制度」保障僱員。這個制度雖然要求僱員每月供款，但在滿足特定條件下，便可獲得低於最低工資，卻高於當地最低生活保障水平的金額，而領取時間會按僱員的受僱時間計算，最長不多於24個月。以2016年為例，全國人均失業保險金為每月人民幣1051.4元，金額雖比香港申領綜援少，但比較起內地的生活成本，這起碼可滿足當地打工仔在失業時的生活需要。

最好還是靠自己

當然，每個地區的經濟狀況、稅收及生活保障的水平都有不同，而且申領的細節及要求也不盡相同，所以失業援助政策難免會有一定高低。但當見到很多國家及地區都有具體的援助政策時，香港仍未有一項正式為失業人士提供的援助政策，打工仔感擔憂也在所難免吧！

在新的一年，希望大家都能保着飯碗，並養成良好的儲蓄和理財習慣，因為以目前政策及社會狀況來說，靠自己仍是最可靠的生存之道。

資料來源:European Commission,Australian Government,NY Department of Labour,Government of Canada,YN Agency,Just landed,Social Security,China Government

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