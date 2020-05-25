【理財】逆市中想有穩健增長投資回報？必讀重整投資組合3步驟

投資組合比例會隨著時間及價格升跌而有所變動，同時會影響預設的風險水平。因此，在逆市中想避險，甚至尋求穩定的增長，可重整投資組合比例，降低風險維持可承受的水平。

整理投資組合時機

如果你現時30歲，目前持有股票佔整個組合的資產值多於50%，或有需要檢視自己的投資組合以平衡風險。通常一年一次就足夠了，一般取決於交易成本和個人喜好，要留意的是，重整投資組合意味著會沽出一些持貨，或賺或損失；但如果投資組合中的某些資產在過去一年內未有大幅升值，其實可以等到一年半或更長時間才做一次平衡風險分佈評估。此外，如果你的生活方式有改變，也可能需要檢視，甚至改變資產比重。

重整投資組合3步曲（按圖放大）↓↓↓

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整理 vs 不理 升值能力比較

假設投資HK$100,000，分別投放50%在債券基金、40%在股票基金、10%在國債類別。隨著時間過去，資產價值升跌盈虧，第一年結算，資產比例出現變動，變成42%債券基金、49%在股票基金、9%在國債類別，總資產HK$112,900。

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假設第二年結算，股票基金表現不佳，虧損了7％；同時，債券基金表現良好，升值15％，而國債類保持相對穩定的2％增長。如果經過第一年後，進行投資組合調整，那麼在第二年結算時，投資組合總價值將為HK$118,433，增長約4.9％。

（Moneysmart授權使用）

若置之不理，總價值將為HK$116,344，增長僅約3.05％。

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在這種情況下，重新平衡投資比例是最佳策略。

如果股市在第二年再上漲，股票基金將升值更多，沒有調整比例的投資組合可能會比債券基金帶來更大增長。就像許多對沖策略一樣，雖然比例調整過後，升值潛力會受到限制，但風險仍維持在可承受水平，同時又有收益。

有投資者普遍認為，如果某項投資在過去一年中表現良好，那麼它應該在下一年仍是良好。不幸的是，過去的表現並不等於未來的表現，許多數據都證明了這一點。然而，許多投資者仍然會對去年有所斬獲的投資加碼，並可能降低其去年「虧損」的固定收益投資組合比重，打算乘勝追擊。 但記住股票比固定收益證券更容易出現波動，因此去年大升，今年可以大跌！

資料來源：Investopedia

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【本文獲「MoneySmart」授權轉載。】

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