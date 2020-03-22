【理財】人工太少？存款利率太低？　10個令人難以展開儲蓄的理由

儲蓄一直以來都被東方人視為美德，除了是一種對自己人生負責任的態度，也可以用來衡量一個人的金錢價值觀，更不用說有一筆錢在身上，臨時有什麼情況需要應急，都可以派上用場，可說是好處多多。不過雖然大家都知道存錢有許多好處，但許多人儘管出社會多年，戶頭裡的存款仍然少的可憐。今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》告訴你，網友們存不到錢的理由到底有哪些！

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No.3 怎麼省也買不起房

對許多人來說，存錢的最終目的就是為了買自己想要的東西，但對許多人年輕人而言，看著自己辛苦工作賺來的薪水，再看看現在高不可攀的房價，就算一輩子不吃不喝恐怕還是買不起一間房。對於這種充滿無力感的現狀，又怎麼會讓人有動力存錢呢？

網友表示：「要苦半輩子才買到房」

對許多人年輕人而言，看著自己辛苦工作賺來的薪水，再看看現在高不可攀的房價，就算一輩子不吃不喝恐怕還是買不起一間房。（《錢的戰爭》劇照）

No.2 薪水太低存不到錢

不管薪水再低，只要省吃儉用一定都可以存到錢，但存錢速度仍然直接取決於你的收入高低。尤其近幾年來除了薪資以外，幾乎什麼都漲的情況下，錢越來越薄，生活還是要想辦法繼續過，可以存下來的閒錢越來越少，存款也就很難有什麼突破了。

網友表示：「都快活不下去了還存錢」

不管薪水再低，只要省吃儉用一定都可以存到錢，但存錢速度仍然直接取決於你的收入高低。（《錢的戰爭》劇照）

No.1 房租負擔太過沉重

對於離鄉背井自己在外打拼的人一定特別有感！剛出社會領到的微薄薪水，每個月幾乎三分之一左右都要拿去繳房租，扣掉其它日常生活開銷，很難有剩下的結餘可以存下來。相較於住在家中的人來說，一年就差了好幾萬元，因此只要在外租房幾乎就不可能存到錢！

網友表示：「住外面的話有存到薪水10%就很不錯了」

分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年03月11日至2020年03月10日，共一年。系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論『存不到錢的理由』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

10大就是存不了錢的理由（《DAILYVIEW網絡溫度計》授權使用）

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