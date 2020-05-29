【Adobe教學】Adobe Sign試用90日限時登記　即睇5大實用功能

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受當前新冠肺炎衝擊，不同規模的企業在其商業運作均遇到不少困難。有見電子簽名功能有助用戶遙距工作，Adobe特別推出90天免費試用Adobe Sign試用版的機會，讓企業可體驗電子簽名帶來的便捷。

與Adobe Fill & Sign流動應用程式主要協助個人用戶隨時隨地填寫PDF表格及進行簽署不同，Adobe Sign是為企業客戶而設計，除了具備較多功能以應對各種需要外，其創製的電子簽名具備法定效力。

Adobe Sign試用版申請步驟

只要過去未曾註冊Adobe ID的朋友，都可於即日到 5 月 31 日期間為公司申請Adobe Sign 小型企業版或企業版，前者試用期間可供1位使用者試用，後者可支援最多10位使用者。在試用期間，大部份情況下可享用付費版的完整功能，值得一試。

申請Adobe Sign試用版步驟（按圖了解）：

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試用版5項基本功能

1. 傳送文件以供簽署

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2. 填寫及簽署文件

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3. 發佈網頁表單

4. 建立可重複使用的範本

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5. 管理和追蹤所有合約

留意不適用情況

Adobe Sign企業版主要為傳送合同以供簽署及管理進度而設。試用版各項功能齊備，方便使用者遙距操作及管理多個合同，甚至可為個別簽署者度身訂造簽名欄目，能滿足大部分企業用戶的需要。更重要的是，簽署者在Adobe Sign內創建的電子簽名，均符合 ESIGN 法案的合法電子簽名規範，具法定效力。

Adobe Sign不適用於簽署遺囑、授權書、政府租賃文件、物業銷售文件等。如有疑問，請先向閣下公司法律部門或相關人士徵詢意見。

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