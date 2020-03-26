【Adobe教學】遙距工作想編輯PDF檔案？　即睇網頁版DC使用教學！

Adobe Document Cloud是不少打工仔在上班時用到的工具，不過大家有曾用過它的網頁版嗎？香港的新冠肺炎（俗稱武漢肺炎）確診個案近日急增，令一些企業再度推出「在家工作（work from home）」措施以保障公司及員工。參考Adobe香港及台灣區高級數碼媒體技術工程顧問Ernest的Adobe Document Cloud網頁版教學，說不定大家在Home Office的工作效率會大增呢！ 撰文：Ernest Wong

個人電腦效能未必如公司電腦般強，若因在家工作而硬要安裝更多軟件，確是不討好。（Shutterstock）

在家工作了一段日子，就會發現處理公務時均有機會用上桌面版電腦及各種流動裝置。如偶爾使用PDF工具，要在每個裝置安裝相關應用程式，不但消耗數據流量下載、花時間安裝，還佔用儲存空間。有些朋友與家人共用電腦或流動裝置，未必可以隨心所欲地下載應用程式。有沒有更好的解決方法呢？

此時視乎你的工作需要，可考慮使用 Adobe Document Cloud 的網頁版工具，只要在Adobe官方網頁登入你的賬戶，即可在任何裝置連線至PDF 工具和檔案，讓你可以建立、轉換、編輯、與他人共用PDF，甚至邀請他人簽署文件。

這次我們會登入Adobe Document Cloud 的主頁，探索其界面設置，並試用這些線上PDF工具。

啟動教學

首先，大家可在Adobe Document Cloud官方網站登入個人或公司賬戶，按右上角的目錄按鈕，選擇 Document Cloud 應用程式。

一、 上傳檔案

為方便用戶在多個裝置上通過網頁版編輯或管理PDF檔案，可以考慮上傳經常使用或正在編輯的檔案，這時需要使用「上傳檔案」工具。

Step 1：在登入後的首頁界面，按「上傳檔案」按鈕。

Step 2：打開檔案瀏覽器後，選擇需要上傳的檔案，然後按「開啟」

Step 3：隨即可在首頁「最近的檔案」下方找到剛上傳的檔案。勾選檔案後，可從右欄看到檔案的資料以及多個 PDF 工具，例如共用、轉存、填寫、簽署、組織頁面等等

二、 編輯PDF檔案

+ 11 + 10 + 9

將檔案上傳後，無論你身處何地，使用任何裝置都可以編輯PDF。

Step 1：在首頁「最近的檔案」下方，點選需要編輯的檔案

Step 2：稍等幾秒，即可在瀏覽器成功開啟PDF檔案，並從右欄看到多款編輯工具，包括「新增文字」、「組織頁面」、「編輯PDF」等等

1. 新增文字或其他符號

Step 1：點選「新增文字」

Step 2：在上方的編輯欄目點選新增文字按鈕，即可在PDF 的任何地方鍵入文字，選擇字型大小，並移動至合適位置

Step 3：除了新增文字，還可以加上叉號、勾號等符號。範例中點選勾號，即可在PDF的任何地方插入勾號，調整大小後，可移動至合適位置

Step 4：完成後按右上角的「關閉」按鈕，儲存檔案

2. 組織頁面

Step 1：如需重組頁面次序，可在右欄選擇「組織頁面」

Step 2：範例嘗試將第四頁置於第三頁的前方。使用滑鼠拖動，即可將原來的第四頁移動至第二至第三頁中間

Step 3：移動後即時看到更新的排序。用戶亦可以選擇頁面右上角的功能鍵旋轉或刪除頁面。完成後按右上角的「重組」按鈕，儲存檔案。

3. 其他編輯功能

其他的編輯工具還有「編輯PDF」、「識別文字」、「新增注釋」及「裁切頁面」，這些選項旁邊有一個桌上電腦的符號，提示用戶這些為桌面版Acrobat Pro的功能。

如點選這些功能，將會被引導安裝應用程式或開啟Acrobat Pro 以繼續有關工作

三、簽署文件

如需要請上司或者客戶簽署，亦可使用網頁版的簽署功能。

Step 1：簽署欄目下的選擇頗多，包括「新增簽名」、「填寫表單」、「請求簽名」等。按「請求簽名」按鈕開始

Step 2：輸入收件者電郵、填寫訊息及拖放需要簽署的檔案至指定位置。如有需要，可使用右邊選項的密碼保護或設定提醒，然後按「下一步」

Step 3：Adobe 將會為你打開文件，請求你確認簽署欄位的情況，如無問題，可在右下角按「傳送」按鈕。收件者將收到一封邀請簽署的電郵

Step 4：收件者通過連結完成簽署後，發送邀請的用戶將會即時收到電郵通知，用戶亦可在文件位置實時追蹤簽署進度

四、共用檔案

+ 3 + 2

檔案製作至某個階段，可能需要邀請上司或同事檢視並提供意見。此時需要使用「共用檔案」功能。

Step 1：在上方按「共用」按鈕開啟對話框，Adobe將詢問使用者想要如何共用檔案

Step 2：彈出的對話框左欄顯示用戶有兩個選項，預設第一項是取得連結，讓所有知道連結的使用者可檢視檔案。如選擇這個方案，可按右下方「建立連結」的按鈕

（請留意：從網頁版分享的連結只有檢視檔案的權限，而桌上版應用程式則可選擇檢視或編輯檔案）

Step 3：稍等幾秒，Adobe隨即生成連結。按右下方「複製連結」的按鈕，方便用戶通過各種方式將PDF檔案傳送給需要檢視的上司或同事

Step 4：另一個選項是傳送個人化邀請，通過電郵向其他人發出邀請，並附上連結。首先按「與他人共用」，然後在欄目輸入電郵地址、主旨及內容訊息，完成後按右下方的「傳送」按鈕

Step 5：選擇共享檔案後，如在首頁再度勾選檔案，右欄將顯示「邀請其他人」、「取消共用檔案」、「複製共用連結」、「刪除共用的檔案」等選項，日後可按需要選取

Step 6：用戶亦可以在按上列的「文件」、在左欄「由您共用」查看檔案的檢閱情況，例如有多少人已經檢視檔案，以及檔案有沒有新增注釋等

五、使用注釋工具

Step 1：上司或同事打開共享連結後，可通過上方的注釋工具，包括「新增註解」、「螢光標示文字」、「文字加線底」、「文字加刪除線」及「使用繪圖工具」

Step 2：如需留下注釋，只需點選「新增註解」的按鈕，將標記拖放至合適位置，然後在右邊的位置鍵入注釋內容，完成後按「張貼」

六、 管理檔案

+ 2

當檔案的數量越多越多的時候，就有必要進行檔案管理。

Step 1：登入後在「文件」選擇「您的文件」，即刻看到檔案夾及各個上傳的檔案。如有需要，可按「新建資料夾」的按鈕，將檔案歸類

Step 2：在彈出的對話框輸入新建資料夾的名稱，然後按「建立」

Step 3：成功建立新資料夾後，勾選需要移動的檔案，然後在右欄按「移動」

Step 4：在對話框點選資料夾目的地，然後在右下方按「移動」按鈕

Step 5：移動的檔案隨即被置入新增的資料夾內。用戶亦可以按右上角的按鈕選擇新增子資料夾或者繼續上傳檔案

任何裝置都可使用

Adobe Document Cloud網頁版可使用的工具雖然比桌面版少，但好處是不論身在何處、使用何種裝置，無需下載應用程式都可以連線至PDF基本工具和檔案。知悉網頁版的上述功能後，用戶就可按需要決定是否在共用電腦或裝置下載應用程式。

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