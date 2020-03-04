【Adobe教學】Goolge雲端PDF可直接修改？　即睇最新整合工具用法

儘管雲端科技日趨成熟，但不少打工仔應曾體驗過一種麻煩，就是要處理PDF檔案，每每得把檔下載下來才能編輯，整理好後又得重新上載至雲端硬碟的繁複過程。 為改善這方面的不便，Adobe早前便推出了Adobe Arcobat for Google drive的整合工具，想知這工具如何方便遙距工作的打工仔？不妨看看Adobe香港及台灣區數碼媒體技術工程顧問Ernest Wong的教學。 撰文：Ernest Wong

（Shutterstock）

最近不少朋友都Work from Home，有機會需要將公司的檔案（包括較為重要的PDF檔案）抄到Google 雲端硬碟，如果每每因為需要查閱PDF檔案而下載檔案，然後選取Acrobat相關應用程式打開，修改後再次上傳至Google雲端硬碟，似乎有點費時失事，究竟有沒有更好的解決方案呢？

剛好Adobe近日推出適用於 Google 雲端硬碟的 Adobe Acrobat 整合工具，讓用戶無需離開 Google 雲端硬碟，即可免費使用 Acrobat的基本功能來查閱、搜尋PDF檔案及加上評論。究竟這項新的整合工具如何方便一眾在家工作的朋友？讓我們來一探究竟。

安裝整合工具步驟（按圖了解）：

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安裝新工具的方法非常簡單，首先按這裡進入G Suite Marketplace下載整合工具的界面，然後：

Step 1：點選「安裝」按鈕開始下載

Step 2：閱讀服務條款和隱私權政策後，按「繼續」授權安裝

Step 3：點選需要安裝整合工具的賬戶

Step 4：其後Google 會詢問數次用戶是否將權限授予Adobe Acrobat for Google Drive，只需按「允許」繼續

Step 5：在成功安裝的對話框按「完成」，結束安裝程序

閱讀教程步驟（按圖了解）：

如有時間，不妨看看教程，了解如何在Google 雲端硬碟內使用Acrobat 工具。

Step 1：進入Google雲端硬碟界面後，點選右上角的「Google 應用程式」按鈕，選擇 Adobe Acrobat – PDF and e-signature tools應用程式。

Step 2：打開後將看到簡單的歡迎及教程。這裡告訴我們，只需在檔案按右鍵選擇Adobe Acrobat即可在Google 雲端硬碟內打開 PDF 檔案，其後用戶可直接使用Acrobat網頁版的各項工具

看看具體的應用情況吧！

Step 1：如教學所指示，在檔案按右鍵，在「選擇開啟方式」的選單下選擇「Adobe Acrobat for Google Drive」

Step 2：在彈出的對話框選擇賬戶

Step 3：成功打開 PDF 檔案後，可在右上角找到評論（Add Sticky Note）、標示文字 （Highlight text）、繪畫圖案（Use drawing tool）、搜尋（Find in Document）等基本工具的按鈕

功能介紹（按圖了解）：

1. 撰寫評論

點選「評論」工具，將評論標誌移至合適地方後，在右方的評論位置鍵入文字，評論框隨即會顯示用戶名稱、時間及評論內容。如有需要，可點選評論框右上角的目錄按鈕，選擇編輯或刪除評論。

2. 標示文字及其他文字功能

如希望以黃色來標示文字，只需點選右上角的「標示文字」按鈕，然後選取文字。如需選擇其他文字功能，例如加上刪除線、底線或者複製，則不要點選右上角任何按鈕，直接選取文字，便會顯示相關選擇的按鈕。

3. 繪畫圖案

點選右上角的「繪畫圖案」工具，然後在合適的地方繪圖，範例中劃上了一個紅色的剔號。如有需要，亦可使用這項工具進行簡單簽署。

4. 搜尋

Step 1：按放大鏡工具便可進入搜尋模式，用戶可搜尋檔案中的文字。

Step 2：點選目錄，可看到還有下載、打印等基本功能。

其他進階編輯功能

Step 1：如你是Acrobat DC 的訂戶，可按「Edit」打開選單，按「Sign In」登入後，即可使用其他諸如修改、管理、整合、匯出、傳送文件以供電子簽署並加以追蹤、與他人分享PDF等進階編輯功能。

Step 2：按上面的「Google Drive」即可返回Google 雲端硬碟。

雖然目前這項工具只支援英文界面，但是功能按鈕都相當直觀，應該難不倒大部份用家。而有了這項整合工具，在家工作的朋友亦無需下載 PDF檔案，也能做到基本的檔案編輯，用家在PDF上進行的各項編輯均會自動存至Google 雲端硬碟，如同Google 雲端硬碟上的其他工具一樣，省卻用家不少時間。

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