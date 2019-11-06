【麻煩上司】冇遠見、大細超、事事都管　衰老細9項特徵逐個捉！

作為打工仔，你選擇工作時最重要的考慮因素是甚麼呢？人工高？福利好？近屋企？有前景？還是有一個好上司或老闆？ 對不少人來說，老闆好與壞是選擇去或留的關鍵，老闆在公司有呼風喚雨的能力，大至公司發展方向，小至日常運作都與他們有關，如果他們的態度和工作能力都強差人意，很容易令員工對工作生厭。

壞老闆會令你在早上不願起床，他們不但影響你的工作狀態，嚴重的更影響你的個人生活。（GettyImages/VCG）

除了影響打工仔的事業發展，壞老闆更會營造負面的工作環境。有些人受壞老闆的影響，令心情變差，甚至下班後也未能釋懷，將負能量帶回家中，如果沒有好好處理這些情緒，很容易造成精神問題。

為了避免墜入壞老闆的陷阱，你應小心留意自己的老闆有沒有以下九個特徵。

壞老闆九大特徵（按圖了解）：

+ 5 + 4 + 3

1. 【微觀管理】

有些老闆會對員工的工作進行密切觀察及操控，不管是任何小細節也逃不過他們的法眼，為的就是要員工完全跟從自己的方法做事。這種做法不但令人覺得過於受管制，同時大大降低工作效率。

2. 【公開批評】

任何一位體面的老闆都知道，與員工討論工作表現、發展方向，或是個人事務時，都應進行私下對談，以尊重對方的私隱。如果公開批評員工，尤其是夾雜情緒性的字眼或粗言穢語，會令員工感到沒面子，甚至被侮辱。

3. 【從不讚美】

如果老闆從來不會欣賞員工做得好的地方，反而只著眼於他們的不足之處，便是典型的「百彈齋主」。當員工沒有獲得適當的認可，容易覺得自己不被重視，甚至會慢慢產生離心。

4. 【不鼓勵職業發展】

很多人努力工作，學習不同的技能，為的就是加強個人競爭力，以及有更好的發展機會。通過提高員工的能力，公司亦可受惠，不過，有些老闆從來不會為培訓員工多花心思和時間，令員工的工作能力停滯不前。

5. 【從不聆聽意見】

雖然老闆有權力做最後的決定，但在決策的過程中，如果老闆一味獨斷獨行，不願聆聽員工的意見，便會令員工非常沮喪。眼中只有自己，自己「永遠是對的」的態度，絕對不利建立健康的公司文化。

6. 【允許欺淩文化】

老闆有責任建立一個公平及安全的工作環境，如果他們對職場霸凌視而不見，甚至允許這些事件發生，令受影響員工承受極大的精神壓力。

7. 【沒有遠見】

對未來有遠見是好老闆的一大品質，他們能夠指導團隊和公司的工作方向，協助他們達成目標。相反，短視的老闆只著眼眼前的利益，常常見步行步，令員工看不到公司及職業的未來。

8. 【打破自己訂立的規則】

很多老闆都喜歡訂立各式各樣的規矩，例如遲到幾分鐘要扣人工、枱面不可以放私人物件、去洗手間要限時等，不過，老闆永遠不受規限，他們可以任意做自己想做的事，打破自己訂立的規則，只因自己是老闆。

9. 【偏袒某些員工】

所謂人夾人緣，老闆和不同員工私人的感情或有深淺之分，不過，作為老闆，他們絕對不應該在工作中「大細超」，偏袒自己鍾愛的員工，令其他員工受到不公平的對待。

（資料來源：The 6q blog）

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