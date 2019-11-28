【上司心理】有疑問總得不到答案？　了解老細帶你遊花園3大原因

相信各位職場小薯都有這麼一個經驗：當你心急如焚的向上司作出請示的時候，上司總是耍出種種伎倆，不給你確實的答案，最後令你知難而退。為什麼上司總喜歡這樣的呢？今天半宅職薯就和大家分享一些想法。

打工仔有時不是不明也不開口，而是明知問上司也得不到答案，甚至把事情弄得比原本的更不明白……（ShutterStock）

上司令下屬知難而退的手法

上司之所以人工和地位都比小薯高，不一定是因為他的工作量較高，而是因為他需要「孭飛」，在有需要的時候給予指示及為事情負責。但偏偏卻有不少管理層受著豐厚的薪金，卻又不去履行應負的責任。舉一個例子，當小薯在工作上遇到疑難需要向上司請示的時候，上司總是「舉一反三」的提出大量問題質疑小薯的往常做法，弄得小薯口啞啞，既尷尬又難受，在等不到上司答案的時候便急急告退。

又舉一個例子，每當小薯向上司提出請示的時候，上司總是帶你「遊花園」，不是虛無飄渺的複述公司的價值觀，就是從超宏觀角度（也是超離地）分析小薯提出的問題，然後反問小薯：「那麼你知道答案沒有？」在這個時候如果小薯答：「未知道」的話，便會顯得自己十分愚昧，於是迫不得以也會答：「知道」，然後帶著更多的問題離開。

老細講過自己仍不明白，究竟是自己蠢、老細講嘢「一嚿嚿」還是另有原因？（Shutterstock）

了解上司迴避問題的三個原因

上司之所以要迴避小薯的問題其實有多種原因，有負面的打算逃避責任，也有正面的希望啟發下屬，這些原因大致上可以分為以下三類：

1. 拿不定主意，於是把責任卸給下屬

最負面的原因就是，對於不少懶惰又卸責的上司來說，「不作決定就是最好的決定」，因為這樣既可以避免事情出了亂子之後需要首當其衝的負上責任，又可以等待事情明朗化之後才事後孔明，把自己立於不敗之地。

2. 給自己時間慎重考慮

比較正面的原因就是，對於小薯的問題，上司需要更多時間思考，或者根本掌握不到問題的重心，但卻又不想在小薯面前露出「轉數不夠快」的底蘊，於是首先「耍走」小薯，為自己buy time。在深思熟慮之後，才轉個頭來向小薯表態，給予清晰的指示。

3. 培養下屬解決問題的能力

而最正面的原因就是，上司希望透過刺激小薯思考，培養小薯解決問題的能力，讓小薯不斷進步成長。大家需要知道的是，上司直接給予指示雖然是最直接了當的解決問題方法，但這卻會訓練了小薯不去思考的惰性。日子有功，公司會變成前線員工既無解決問題能力，中層又終日被細眉細眼的問題困擾，無法發揮其管理職能，對公司和任何人都不是理想的結果。

不想被老細耍，不想令老細因不懂回答而難堪，更不想倒頭來問題依然得由自己解決，就要學懂最強一式必殺技：問Yes/No question！（Shutterstock）

小薯應該如何應付不作決定的上司呢？

小薯如果想避免向上司請示的時候被「舉一反三」的問得口啞啞又或者被帶著遊花園，可以在請示上司之前，先在心中釐清問題的重心，再準備一個解決方案，在上司帶你遊園花園之後，便提出自己的方案，把它化成一個Yes/No question，讓上司不得不明確表態。

結語

其實上司和小薯一樣都是打工仔，最希望可以每天安安逸逸的工作，不要有任何問題發生。但所謂「居其位 司其職」，上司實在是有責任給予指示幫助小薯解決問題。在這裏我想分享一句前輩所說的說話：「作為上司的，給予一個錯誤的指示總比不給予指示好。因為給予一個錯誤的指示還有機會修補，但完全不給予指示，就連修補的機會也沒有，最終只會令問題完全失控。」

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