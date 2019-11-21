【衰老細】上司專門揀人蝦？　三招避免成為人善被人欺對象

人善被人欺，這句說話在職場上可謂特別適用。如果遭受同級同事欺凌，大家還可以在地位對等的情況之下作出還擊，保護自己。但若果被上司欺凌呢？大部分小薯只會選擇以下兩條路：一是啞忍，二是離職。究竟有沒有第三條路呢？今天半宅職薯就和大家討論一下這個問題。

老細突然又發癲，做小薯可以怎樣見招拆招？（Shutterstock）

上司為什麼「揀人蝦」？

很坦白的告訴大家，上司故意「揀人蝦」的情況其實是存在的。「豬頭骨」工作不時都會出現，作為一個上司，最理想的做法是把「豬頭骨」工作合理地分配。於是首先便要定立一些規則，但每當定立一些新規則，便很大機會會遇到下屬的阻力和質疑：「為什麼是每人輪流分配，而不是按手頭上工作量分配的呢？」、「我是公司的開國功臣，為什麼還要我吞下這些豬頭骨呢？不是應該由新人做的嗎？」、「我最近家裏有些事發生，可不可以豁免我一次？」……要解決諸如此類來自下屬的問題，作為上司的必須要有一定的決斷力和意志力才可以把問題「擺平」。

而事實上，不是每一位上司都擁有上述特質。要逃避上述問題，最簡單的方法就是找一個性格溫馴的下屬，叫他吞下這些「豬頭骨」工作。結果便出現人善被人欺的情況。

要跟「揀人蝦」的上司周旋，最好還是學識幾招自保。（Shutterstock）

如何避免被上司欺凌

「揀人蝦」的上司通常都是缺乏魄力的，起碼他把自身的舒適凌駕於職場上的公義。他們寧願有小薯受屈，也不願自己多做一點。另一方面，他們大多也不獲得高層強力支持。因為若然他得到上層大力支持，自然有氣魄推行一些新規則以達到長遠的好處。

「揀人蝦」的上司，本身亦不是一個能夠駕馭群眾，意志堅強的人。否則他便無須好像鼠輩一般專揀性格溫馴的下屬欺凌。就「揀人蝦」的上司的上述弱點，當小薯發現自己有跡象遭受上司欺凌的時候，可以這樣自處：

1. 暗示會把事情弄垮

在上司一而再，再而三的給予「豬頭骨」工作的時候，小薯可以暗示會因工作太多而把事情弄垮，最後必須由上司「執手尾」。例如說：「我手頭上還有另外A、B、C三項工作要做，工作太多恐防有錯漏，可能要麻煩你細心一點看我的文件。」

2. 和高層建立溝通渠道

「揀人蝦」的上司由於通常不獲高層大力支持，於是也最怕自己的劣行傳到高層耳中。小薯要保護自己，平時千萬不可以畏高，即使簡單如講一聲早晨，在等𨋢期間和高層閒談一兩句，也足以令那些「揀人蝦」的上司知道你敢於面對高層而有所顧忌。

3. 和同級同事建立緊密關係，切忌孤立自己

「揀人蝦」的上司意志力不堅強，於時也最怕得罪群眾。小薯平時最重要和同級同事建立緊密關係，讓這些上司知道自己能夠做到一呼百應，群起對抗。

結語

「揀人蝦」的上司其實大多都是性格懦弱，缺乏擔當的人。這種性格難以在高層心目中獲取良好印象。即使你不是被欺凌的對象，又或甚得到這些「揀人蝦」的上司的欣賞，他們也未必有足夠「牙力」在高層面前引薦你。如果不幸跟著這些「揀人蝦」的上司而又不打算離職的話，最好的辦法就是找方法讓高層知道你的功勞。至於實際上如何執行呢？往後在這裡再和大家分享。

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