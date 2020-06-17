【搵工】失業率飊升畢業生求職難？　別被學歷限制2大範疇機會多

畢業日子臨近，不少畢業生都為「搵工」一事費心，然而就業市場在上半年的表現疲弱，失業率更是一再攀升，令求職的門檻相對提高。 究竟在新冠肺炎疫情未退的情況下，是否真的「畢業等於失業」？企業招聘意欲是否真的大不如前？有行業會逆市擴展求才若渴嗎？預先了解招聘市場的趨勢，在準備求職計劃時應能更得心應手。 撰文：JobsDB香港區行政總裁仇崑石

財政司司長陳茂波日前表示，香港失業率無可避免會由4月份的5.2%進一步攀升，數字甚至超過2009年金融海嘯期間最差的情況。（資料圖片）

畢業季節快將來臨，一班應屆畢業生即將成為職場新人。不過，今年香港的就業市場受到新冠肺炎疫情沉重打擊，4月時的失業率更已升至5.2%的10年新高。面對前所未有的經濟挑戰，畢業生不想畢業變成失業的話，他們應該如何部署尋找好工，正式踏上社會之路？

求職者預料搵工時間倍增

根據JobsDB最新公布的《2020年薪酬調查報告》發現，75%受訪者對工作前景不感樂觀，求職者亦預期尋找工作的時間將會大增：去年有超過6成人預計可於2個月內找到工作，反觀今年的受訪者卻普遍預計需要近5.5個月才能就業，較去年增加1倍多。

對於初出茅蘆的畢業生來說，目前的就業市場雖然籠罩一片悲觀情緒，但本港近日疫情有向好跡象，不少本地企業亦期望經濟活動可於6月開始逐步回復正常。

更多薪酬調查報告重點（按圖了解）：

+ 19 + 18 + 17

IT、電商行業逆市而上

事實上，從我們平台的招聘廣告數據顯示，對比2019年第三季，適合大學生的空缺招聘數字於第四季按季遞減36%，而今年首季該項招聘數字的季度減幅則收窄為22%，情況有所紓緩。我們的薪酬調查報告亦顯示，有部分行業及工種成逆市奇葩，薪酬升幅冠絕其他行業，其中又以資訊科技的升幅最高，達6.1%，這與香港IT界某些範疇如電子商務、流動裝置相關項目、人工智能及雲端等領域相當渴才有關﹔緊隨其後為數據分析/策略，升幅有5.8%，這行業的增長與企業對數碼轉型的發展有密切關係。

另一方面，疫情也加速了網民消費模式的轉變，不少企業紛紛加快開拓網上業務，同時增聘相關人才，可見資訊科技及與數碼轉型相關的工作將有更多機會。另一方面，疫情也加速了網民消費模式的轉變，不少企業紛紛加快開拓網上業務，同時增聘相關人才，可見資訊科技及與數碼轉型相關的工作將有更多機會。

其實對畢業生來說，學歷要求對搵工的重要程度只屬次要，大家反而應先審視自身是否有興趣入行，而不要介意自己是否持有相關學歷，因為在適當時候，是可通過進修來獲取入行機會，而講求分析、解難、創意能力的數碼轉型，更適合有相關資質的年輕人加入。

學歷再重要，也只是一張入場券，如真的對其他行業有興趣，不妨想想在未來一段時間如何進修增值，爭取受聘的機會。（Shutterstock）

當Slash族尋找志向

近年slash族的工作模式漸受年輕人歡迎，假如畢業生未能於目前的市況下找到全職工作，或可考慮從事兼職、短期職位或投身成為自由工作者，一方面可以嘗試不同工作，尋找個人志向，另一方面亦可有更多時間持續進修，以避免個人履歷出現太長的空白期。

經過今次疫情之後，無論是畢業生又或有一定工作經驗的求職者，他們也應了解到就業市場可以在短時間內出現急劇變化，從事任何行業也要未雨綢繆，時刻緊貼市場發展趨勢，定期審視自身工種前景並於公餘時間持續進修或學習新技能，一旦身處行業遇上突如其來的危機時，也能有應對方案。香港人一向靈活識變通，上述薪酬調查報告亦顯示接近8成求職者對轉行持開放態度，顯示逆市下對自身工作的危機感，甚至出於求變的進步心態，將有利於大家度過逆境。

相關文章：【搵工】公務員夠穩定、代購狂去旅行 網民盤點10大夢想職業！

+ 15 + 14 + 13

相關文章：【搵工】CV、Resume怎分辨？ 了解兩者性質撰寫合適履歷表冇難度

+ 5 + 4 + 3

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！下載網址：https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O