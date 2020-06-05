老闆作為公司話事人，如能精明領導團隊工作，理應是達致成功的關鍵，但有些時候，老細過於精明能幹卻竟會令員工士氣大減，難投入工作。 這樣的弄巧反拙其實在職場屢見不鮮，比較起上來，老闆要是廢廢的，員工反而會工作得更起勁。作為打工仔的你，若有機會選擇的話，你會選擇跟從一個有料還是廢廢的老細呢？ 撰文：Leona Wong

老細太有料都有問題？（Shutterstock）

我一位朋友在幾家頂尖的跨國企業合共打滾了差不多二十年，不管在哪家公司，都是「明日之星」，三番四次成為歷來最年輕的管理層。他最近毅然辭工創業，擔任初創CEO的「管理教練」，助企業家克服員工人數由5人突增至50人、甚至500人的管理挑戰。他最近接了一個新案子，客戶的問題是「太有料」。

老細太有料有咩問題？（按圖了解）：

老細太有料都有問題？當然有問題，我朋友認真地說。他舉例，這家公司每次開會，同事們幾乎都不發言，因為CEO太能幹，「世情已被看透」，大家不如慳番啖氣；最近該公司成功達到某個里程碑，同事們紛紛向CEO道喜，卻沒有互相恭賀，彷彿自己和這件事無關，一切都是老細英明，萬歲萬萬歲。

難道這位能幹的CEO，不懂分配任務給下屬嗎？我問。朋友解釋，分配任務（delegation）是一回事，放權（empowerment）是另一回事。這位能幹的CEO當然懂得分派任務，問題是同事們接手時，老細什麼都設想好了，下屬純粹執行，即使把工作做好，也沒太大滿足感。所以我朋友作為管理教練，要教這位能幹的CEO盡量賦予多些發揮空間給同事，讓下屬得到更大的學習機會和滿足感。

老細廢有廢的好？（按圖了解）：

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認識幾個很廢的CEO，本來一直讓我瞧不起，但經朋友一解說，我開始明白，相比太有料的老細，廢的老細未必最差。這些廢老細對公司的日常營運、人事關係、業務發展等，僅一知半解；他們廢到一個點，是同事們凡有大小抉擇或遇上困難，皆自行解決或互相商量，懶得請示老細。廢老細們以為自己「無為而治」，其實他們只是「無為」，沒有「治」可言。但無獨有偶，這些廢老細通常有兩個共通點，其一是有十分得力的左右手，撐起公司運作，不必辛苦廢老細；其二是性格隨和，不好大喜功，不搞什麼「大躍進」式項目令下屬們疲於奔命。

世事多麼諷刺。CEO廢，只要不搞破壞，反而為有能力的下屬提供發揮空間，公司發展未必太差；CEO太有料，讀書考第一、仕途又得意，下屬在其眼中，沒幾個不是廢人，往往養成唯我獨尊、剛愎自用的作風，一旦做錯決定，可能陷公司於萬劫不復。我朋友的客戶很幸運，在節骨眼上願意聆聽管理教練的提醒，避免恨錯難返。

【本文獲Leona授權轉載，原文標題為『老細太有料』】

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