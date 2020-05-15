上司愛理不理態度不屑？　善意解讀5場景建立積極形象｜自我管理

每一位上司都總有一些行為令小薯大惑不解。在揣測上司真正心意的過程之中，小薯心中可能同時出現天使的解讀方式和魔鬼的解讀方式。 天使的解讀方式會讓我們作出積極的反應；而魔鬼的解讀方式，卻會引起我們的負面情緒，即使不造成消極的反應，也會令我們心中難受。今天半宅職薯就和大家從天使和魔鬼的角度解讀上司的行為，希望大家能以正面的角度去想，從而作出積極的反應。

5種解讀上司行為的心態（按圖了解）：

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凡事兩面睇，在暗忖上司態度差時，也不妨從他們的角度想想。（Shutterstock）

1. 上司行為：有點愛理不理

當小薯走進上司房間交paper給他的時候，上司皺著眉頭接過paper，一邊看，一邊發出「唔…」的一聲。

魔鬼解讀：

我OT了整個星期去趕這份paper給他，他竟然一臉不屑的，完全浪費我的心機。這個上司一點都不懂得欣賞下屬的苦勞。

天使解讀：

上司一定是正在處理一些複雜的問題，是我在不知道的情況下打擾了他。但他也暫時把那些複雜的問題擱在一旁，先看看我的paper，真是十分「畀面」。

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2. 上司行為：只挑小事給予意見

剛剛完成一份詳盡的會議紀錄交給上司，上司揭也沒揭便在最後一頁簽名，但卻指出日期的格式與公司常用的格式不同。

魔鬼解讀：

這位上司真的沒有責任感，對這份會議記錄看也不看便隨便簽名，卻指出一些雞毛蒜皮的錯誤，真的是小事細心大事糊塗。

天使解讀：

上司看也不看便簽名，即是對我十分之信任。我只需要稍為更改日期格式便完成這件工作，不用翻來覆去改來改去，這位上司的工作方式真是爽快。

3. 上司行為：一起吃飯

上司今天叫全team同事一起吃午飯。

魔鬼解讀：

這位上司真的十分麻煩，又要坐著聽他發表偉論，剝削我午飯的自由時間。

天使解讀：

這位上司真的十分著重團隊精神和內部溝通，製造機會讓我們在稍為輕鬆的環境之下加深了解，互相溝通。

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4. 上司行為：慣用Email溝通

上司喜歡事無大小都用電郵以文字記錄方式溝通。

魔鬼解讀：

這位上司的做事方式十分浪費時間，明明可以簡單口述交待也要以文字方式溝通，費時失事。說不定他其實是在製造證據，目的也是想保障自己。

天使解讀：

每天在辦公室處理的事情繁多，用文字紀錄方式溝通不但容易勾起記憶，避免出現亂子；而且如果日後出事，對大家都有所保障。

5. 上司行為：下班後仍談公事

上司在放工時間之後仍然打電話給你談公事。

魔鬼解讀：

上司嫌我辛苦了一整天還不夠嗎？放工之後還要剝削我的私人時間談公事？！自己是工作狂便夠了，為什麼要把痛苦強加於下屬身上呢？

天使解讀：

在放工過後上司還打電話給我談公事，一定是因為我在他心目中不單止是一個肯搏肯捱的下屬，而且也相當有重要性。有這樣的好印象，他日一定有機會上位。

結語

看到這裡，你心中一定有一個疑問：「我又不是上司心中那條蟲，又怎知道上司的行為是出於什麼原因呢？用天使的角度解讀上司行為，會不會有點自欺？」

其實我們可以這樣想：既然要知道上司真正的想法並不容易，要改變他的行為也很難，那麼為何我們不從好的一個角度去想呢？一方面令自己心裏舒服一點，另一方面，正面的解讀方法也會令我們做出正面的反應，令上司覺得我們工作態度積極正面呢！

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