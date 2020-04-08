【減薪】上司為保飯碗寧主動減人工？　此狀況預視另一殘酷現實…

在最近一段日子，很多打工仔都活於被減薪、放無薪假、或者裁員的惶恐之下。我們也會聽到那些一向高高在上的管理層需要減薪的消息。作為打工仔的聽到這些消息無不心涼，心想：「你都有今日了！」但誰不知這往往只是向小薯開刀的鋪墊。

速讀上司主動減薪背後意義（按圖了解）：

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管理層其實也是打工

大家可先從管理層的角度思考：管理層和基層打工仔最大的相同之處，就是其實他們也都是打工的。他們同樣會著重自己的薪金多於公司的收入，所以他們並不會無端端在毫無壓力之下主動要求減薪的。

管理層主動減薪的原因

高層主動減薪離不開兩個原因：第一，就是受到老闆的壓力，結果在「非自願但不反對」的情況之下「主動」（實質是被動）減薪，美其名為公司著想；第二，就是高層掌握到公司重要的內部資訊，知道公司面臨重大資金危機，若非自告奮勇要求減薪的話，自己的名字恐怕要出現在裁員名單中。於是才壯士斷臂，委曲求全，主動要求減薪。

無論是出於哪一個原因，管理層主動減薪都為一眾小薯發出一個警號：上層已經身先士卒，小薯哪有推搪的理由！

上司所謂的「主動減薪」，其實很大程度都是老闆預計之內的決定。（Shutterstock）

大老闆更著重基層員工士氣

事實上，作為大老闆的，在這艱難時刻會擔心基層員工的士氣問題多於管理層的士氣問題。因為管理層逗著高薪，一旦失去工作，離開之後很難在其他地方賺回相同的工資，所以管理層通常都偏向聽教聽話；但基層員工呢？受著最低工資的保障，也局限於難以晉升至高位的glass ceiling，日後到哪裏打工都是受著差不多同一個range的薪酬福利，所以「唔聽話」的成本遠比管理層低。況且，大老闆也深知接觸客戶的通常就是基層前線員工，得罪他們，便等於直接叫他們去激怒客人，幫自己趕客。所以在這艱難時刻，要「chur」要「恰」，大老闆通常會先向管理層埋手。

管理層身先士卒 能把減薪阻力減至最低

看到這裏，我們不妨進一步從大老闆角度思考。貿貿然要求前線基層員工減薪，必然大損士氣。但如果管理層經已身先士卒自行減薪呢？那麼前線基層員工通常都會比較逆來順受，認為這是一個無可避免的大趨勢，也比較不會對大老闆產生憤恨。結果到了最後要全公司減薪的時候，阻力便已經減到最低了。

結語

大老闆和小薯最大的一個分別，說得好聽一點是大老闆更具宏觀視野；說得難聽一點，就是大老闆會比小薯更加老謀深算。向全公司員工進行減薪是一個重大舉動，處理得不好的話，隨時引來強烈反彈。很多時，管理層主動減薪往往只是一系列大舉動的一個鋪墊。所以當見到管理層主動減薪的話，小薯便要有心理準備了！

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