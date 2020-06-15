【搵工】初心已逝辭職為最後答案？　10件事決心離職前該認真考慮

職場生涯是一輩子的事情，不管是自己喜歡的、討厭的公司，都有離開它的一天。提前想好每個階段的安排是重要課題，但有些時候也會碰到一些預料之外的情況，像是進了公司發現與自己期待的不同，或是工作了幾年，遇到挫折而萌生離職的念頭，進而徬徨不已。 今天的DailyView網路溫度計就要透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，成為徬徨無助網友們的一盞明燈，告訴你大家離職前最常有的困惑是什麼，又有哪些問題應該是在衝動離職前，應該先想清楚的事情。

職場生涯是一輩子的事情，不管是自己喜歡的、討厭的公司，都有離開它的一天。（Razvan Chisu／Unsplash）

第10位：目前的工作屬於夕陽產業或新興產業

對每個人來說，工作最重要的就是選對產業，除了要選自己有興趣的之外，也要注意整體產業發展。如果現在自己工作所屬產業是競爭激烈、市場飽和的夕陽產業，又有其認為應該要離開的理由，那麼還是早點轉換跑道，換一個更有產業前景的工作。

網友表示：「有些公司規模不大，甚至已經是夕陽產業，看不到公司前景會讓員工忍不住操心未來」

第9位：當初做這份工作的理由是否還在

初入社會的新鮮人，想必都懷抱著一股熱忱，期許自己可以在職場上發光發熱，做出一番成就。但如果隨著時間，熱情慢慢被工作磨滅殆盡，猛然回神不知道自己究竟是為何工作，不妨好好想一下自己剛進公司的初衷是什麼。

網友表示：「如果初衷沒了，就離職啊」

如果隨著時間，熱情慢慢被工作磨滅殆盡，猛然回神不知道自己究竟是為何工作，不妨好好想一下自己剛進公司的初衷是什麼。（Ben White／Unsplash）

第8位：想從工作裡獲得什麼

大部分的人工作都是為了賺錢，不過也有少數人是為了其它理由，像是追求挑戰，或是透過完成各項艱難任務，從中得到成就感。每個人的答案不盡相同，但如果確認了自己想要的是什麼，現在的工作卻給不了你，就需要認真考慮去留了。

網友表示：「當初還是職場新鮮人，只是想要獲得一份工作而已」

▼▼▼即睇離職前應該要先想清楚的10件事：第七至第一位（按圖放大）▼▼▼

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分析說明：本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2019年05月28日至2020年05月27日，共一年。 系統觀測上萬個網站頻道，包括新聞頻道、Facebook、PTT及各大討論區、部落格等，針對討論「離職前要想清楚的事情」相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。 本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

離職前應該要先想清楚的10件事（Dailyview授權使用）

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