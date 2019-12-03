【辭職】離職前應顧及上司、同事需要　參考轉職三部曲助功成身退

搵到新工作確實令人百感交集。去新環境開始固然令你非常興奮，但前提係你必須先從現職功成身退，你唔會希望損失之前一步步建立嘅人脈關係。以下係一啲實用步驟，幫你順利離職，亦保護自身聲譽：

第0步：事先計劃

先好好計劃點寫辭職信、辭職理由同籌備點樣安排你現職嘅職責轉移。千祈唔好將任何未完成工作或者更新就咁留俾上司！

▼▼按圖放大看事先計劃的七大注意事項▼▼

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1. 已與新僱主簽約：首先，做任何舉動之前，你要確保已經同新僱主完成、確認所有僱用嘅細節。一日未簽新合約，一日都未係百分百肯定！

2. 計劃職責轉移：好好計劃同籌備點樣安排你現職嘅職責轉移。千祈唔好將任何未完成工作或者更新就咁留俾上司！你可以準備一 份清單建議點樣將你手頭工作轉移俾部門內其他同事。

3. 撰寫辭職信：準備寫辭職信，封信應該簡單表達謝意，其他內容可以留返面對面先講，因為辭職信會同時轉交人力資源部同事同埋其他人。緊記要係信內提及最後上班日期。

4. 準備離職原因：好好考慮點樣向上司、同事解釋離職原因，無論最後原因係咩，都要確保說辭正面同埋一致。

5. 預防突發狀況：提前考慮可能發生的事，如果上司提出改善待遇，你會點樣應對。

6. 核實離職通知時間：檢查清楚現職合約上提及嘅離職通知時間，如果你準備提早離職，你應該準備一個計劃俾上司確保公司唔會因你提早離職受影響。

7. 思考需否更早離職：如果你所屬職位較難搵人頂替，你亦可以比合約訂立時間更早提出離職。以上情況都係可以商議，所以係任何會議前你應預先準備好解釋。

第一步：通知老闆

1. 你一定要首先通知你老闆或者頂頭上司，因為佢應該係第一個知道你要辭職人。千祈唔好同其他人講先，消息可以好快係公司內傳開去！

2. 你必須親身辭職，而且要交埋辭職信。如果你老闆或者頂頭上司人在外地，你應該安排一個電話或者視像會議去通知佢。

3. 如果時間許可，你亦可以提議自己訓練埋頂替你職位嘅新人。

第二步：通知其他相關人士

1. 你可以先同老闆或者頂頭上司商量，有共識地通知其他人。你可以建議係下一個團隊會議宣布，又或者寫電郵去通知所有人。

2. 盡量安排約見你係公司內嘅Mentors同Sponsors，即使只係一個簡短對話，佢地都值得你用少少時間面對面告知你嘅決定。

第三步：例行公事…

1. 大部分企業都有一系列既定程序你要先完成，而離職面談（通常由人力資源部負責，主要想搵出公司可改善之處，又或者係個別員工經歷問題）係非常普遍，而且你將會有好多表格要填。

2. 係最後返工日之前你應該開始清理桌上任何個人物品，你絕對唔會想番屋企或同同事出去食飯重要拎住咁多野…

3. 確保你要向你嘅團隊寫一封電郵表達謝意，記得加埋你嘅LinkedIn連結去保留你嘅人脈關係。

注意事項：

搵到新工去新環境開始固然令你非常興奮，但你唔會希望損失之前一步步建立嘅人脈關係。以下係一啲實用建議，幫你順利離職，亦保留connections：

1. 喺整個辭職過程保持專業。你希望同公司保持正面關係，確保你有好嘅reference同埋未來有機會再受聘； 2. 直到最後一日最後一刻都對負責工作付出百分百努力！如果你有好好計劃點樣轉移手頭工作，你應該可以係離開前順利轉移大部分職務； 3. 如果你要辭職轉去為公司直接競爭對手工作，你應預備好辭職後會被要求離開辦公室，你電腦登入都會迅速被刪除以保護公司敏感資料； 4. 千祈唔好擅自copy數據又或者係機密資料同檔案； 5. 最後，記得更新個人檔案（例如LinkedIn），同埋加番任何之前遺漏左嘅connections

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