一名網友發文表示，自己擔任主管的公司氣氛好，自認待遇也不差，但新人卻接二連三的陣亡，忍不住求助於網友並貼出公司相關規定，網友一看卻忍不住諷「你只是選擇不願看到問題。」

主管認為組內上班氣氛良好，但很多新人入職不久便紛紛離職，讓他百思不得其解（GettyImages）

這樣的公司你會想久留嗎？最近有一名網友在網路上分享，表示自己在公司擔任管理層，自認為組內上班氣氛良好，平時也很願意鼓勵新人，不會隨口亂罵。但近期發現很多人待不久便紛紛離職，讓他百思不得其解，上網求助於網友，並貼出公司的相關規定，想不到眾人紛紛認為「會離職很合理」，甚至一語點破關鍵原因。

網民紛紛認為「會離職很合理」，甚至一語點破關鍵原因。（《愛回家》劇照）

該名台灣網友在PTT上發文表示，自己的部門剛成立不久，很需要新血進來共同打拼，平常帶人也相當認真，不會隨意亂罵，有錯誤頂多好好指正；日常上班的工作氣氛不錯，大家偶爾會聚在一起吃喝聊天，不會刻意孤立某人。然而近期卻出現新人紛紛離職的情形，短短三個月前後已經走了兩個，如今第三個似乎也快要陣亡，讓他忍不住求助網友：「是否還有我忽略的地方？」

不過該名網友同時提到，公司內有規定是「進來一個月後需要簽約兩年，中途離職要罰錢，但滿期可領一大筆錢」，讓不少網友紛紛直呼關鍵就在這裡，表示：

▼▼▼按圖放大，看網民留言如何直擊盲點▼▼▼

另外有專業網友分析，站在公司的角度來想，通常是因為認為這樣的工作、待遇沒辦法留住想要的人，不得已才會用合約綁人；但站在員工的立場來說，普遍看到這個合約心裡就會有底，畢竟沒有公司會願意平白多給錢，兩年期滿後的獎金，講難聽一點不過是預先扣留自己原本的部分薪水，而這麼做有很大的機率是「屎缺」（長期流失率極高的職位空缺）。

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