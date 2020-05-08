【搵工】CV、Resume怎分辨？　了解兩者性質撰寫合適履歷表冇難度

Resume同CV ( Curriculum Vitae）有甚麼分別？雖然兩者中譯都是「履歷表」，但其實兩者在性質與內容上都是有一定分別的。下文將跟你講解兩者的分別，要增加搵工一擊即中的機會，履歷這部份實在不容有錯！

不少人發出過無數的履歷表後也不知道CV和Resume的分別。(unsplash/bramnaus)

甚麼是CV ( Curriculum Vitae)？

CV包含了個人經驗和技能的摘要。通常，初級的求職者的CV比Resume長至少兩到三頁。工作經驗豐富的求職者的CV往往更長。CV包括有關您的學術背景，包括教學經驗、學位、研究、獎項、出版書刊、演講和其他成就。

有時，企業會要求求職場遞交一份CV摘要（CV Summary），即是一份長約一至兩頁的精簡版CV，以更便捷地處理大批的求職申請。

CV中應包括（按圖放大）：

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1.全名 2.聯絡方式 3.專業頭銜 4.專業簡歷 5.研究領域 6.學歷 7.出版刊物 8.教學經驗 9.工作經驗 10.參與的會議和課程 11.相關技能 12.專業資格 13.語言能力 14.獎學金 15.參考資料

甚麼是Resume？

Resume包括學歷工作經驗、證書、其他成就和技能的摘要，也可加入一段專業簡歷 （Professional Summary）。Resume應盡可能簡短，一至兩頁為適宜。Resume通常包含項目符號，以列點形式保持簡潔，另外，resume可以按時間順序、功能和組合排列。

Resume中應包括: (按圖放大)

1.全名 2.職位名稱/你所應徵的職位 3.聯絡方式 4.專業簡歷 5.工作經驗 6.學歷 7.相關技能 8.語言能力 9.相關專業資格及成就 (如有)

比較兩者不同

很多打工仔自讀書時期已經將「send cv」和「send resume」掛在口中，但其實不少人遞交過無數的履歷表後，其實都不知道兩者的分別。分清兩者好重要，因為發錯履歷隨時會影響你受聘的機會。

Resume與CV的4大分別（按圖放大）：

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1. 長度

Resume和CV最大的分別在於長度。Resume以一頁為最理想，限於兩頁之內。而CV則可以更長，視乎工作經驗而定。

2. 適合職位

Resume適用於普遍的職業，旨在展示求職者的技能、顯著成就和工作經驗。CV則較適用於學術用途，包括尋求學術、科研或醫學的職位。另外，申請計劃的研究資金及博士學位等皆需要遞交CV而非Resume。

3. 功能

Resume是為每一個職位度身訂造的求職履歷，因此重點應放在自己在工作上的成就，而不是學術表現。CV則全面地展示一個人的專業，內裡包含了學歷、證書、成就、研究經驗以及專業和會員資格。

4. 順序

最後，Resume由於為每一個職位度身訂造，故不需按時間順序排列工作經驗，只需把最相關的放進Resume就可以。相反，CV要展示整個職業生涯表現，故需根據時間排列出工作經驗，最近期的放最前。

再三檢查

搞清楚兩者以後就不會遞交錯履歷。疫情期間搵工難上難，遞交履歷表前記着再三檢查。搵工雖然難，但是再堅持多一陣，總有一日會搵到！

（資料來源:The Balance Career,Novoresume）

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