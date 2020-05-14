【搵工】見工面試要留意HR微表情？　17個小動作或透露對方喜惡

準備見工面試（interview）好頭痕？擔心面試表現唔好？唔知HR鍾唔鍾意自己？學識點睇面試官的身體語言，隨時幫你扭轉局勢，助你疫市搵工！

要在疫市成功搵工，所花費的力氣要比平時多。（電影《何者》劇照）

受新冠肺炎（Covid-19）影響，本港經濟轉差，2020年第一季的失業率更上升至4.2%。不少打工仔被停職、裁員。要在疫市成功搵工，所花費的力氣要比平時多。有打工仔一次過應徵五、六十份工作，才有一個面試機會。

面試機會難求，故更要捉緊機會，除了好好準備面試外，臨場反應都好重要。學識睇面試官同HR的身體語言，以知道對方有冇覺得悶、對你有冇好感，再「食住上」作出回應，隨時令你由冇offer（錄取）變有offer！

5個身體語言透露好感（按圖放大）：

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出於禮貌，面試官一開始時都會與應徵者有眼神接觸。如果持續面試時，大部分時間都與應徵者保持眼神接觸，即代表對應徵者感興趣。同樣地，雙腳的方向朝向你、身體傾前也反映了他仍願意聽你說話。另外，如果你做了一個小動作，面試官不自覺地模仿你，也代表他對你有好感。

12個身體語言透露對你無好感（按圖放大）：

+ 9 + 8 + 7

應徵者最擔心面試官聽到悶，其實從身體語言已經可以知道對方還有沒有興趣聽你說話。如果面試官睇錶、捽眼、望向出口、任何一隻腳朝向出口、改變坐姿，已經暗示了沉悶、不想再聽、甚至想離開。

面試官懷疑你說話的可信性的話，從單條眉毛上揚、嘟嘴也會表現出來。瞇起眼睛、抿嘴唇也透露對方不認同你說的話。如果面試官單邊嘴角上揚，作出冷笑的樣子就要小心，因為這代表對方鄙視你！

當對方雙手環抱、腳交叉的時侯，即代表對方很想同你保持距離，可能是你太嚴肅或緊張，令對方感到不自在，作出保護自己的姿勢。

如果面試官冷笑就代表對方鄙視你。（Instagram圖片：rexiecat）

扭轉局勢

面試時一秒讀懂面試官的身體語言之後，並唔需要因為對方一時的質疑而唔開心，保持良好心理質素之餘，及時應變以扭轉局勢，以下係5大面試應變技巧。

5大面試應變技巧（按圖放大）：

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1. 當對方感到沉悶

回答儘量簡潔，講到重點就好，如果對方詢問才補充細節。如果語調太低沉、平穩，可以提高語調。

2. 當對方感到懷疑

可以補充一句「雖然這聽上去好誇張，但確實是真的，從……可以證明」以釋除對方的疑慮。

3. 當對方鄙視你

假如面試官不認同應徵者做事的方法，可以補充「雖然這做法未必人人認同，但我是考慮到……才這樣做」。

4. 當對方感到不自在

儘量放鬆，令對方也感到放鬆。 可以適時微笑、減慢語速、自然地運用手勢。

5. 當對方對你感興趣

當對方對你不反感的時候，別錯過表現自己的機會，適時透露一些工作上的成就，增加更多優勢。當然，也可以藉此多詢問關於這份工作的問題，以了解這份工適不適合你，同時令對方覺得你很有熱誠。

事前練習

面試中因應HR的表現而及時應變需要良好的心理質素。如果擔心自己的應變能力不夠好，不妨在進行重要面試前，找朋友練習或對鏡練習一下。

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