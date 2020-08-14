【辦公室零食】每到3點就口痕肚餓？　10款推介小食回購率超高！

大家會上班太匆忙來不及吃早餐嗎？或是一到下午總是昏昏欲睡、沒有精神？還是加班到很晚，想吃宵夜點心時，枱上卻空無一物？

辦公室零食10款推介：

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1. Muji 芝士夾心餅

有一次在 Muji 購物，偶遇旁邊三個 OL 女生互相推薦辦公室零食得知的，結果成為了小編在辦公室最愛的零食。四方形的香脆餅乾，表面加上粗鹽和香草，內裏加上甜甜的芝士夾心，一軟一脆，一鹹一甜，好適合下午茶解口痕，回購率最高。獨立包裝的設計，不但可以隨身攜帶在手袋裏，亦方便工作時不會弄髒雙手，可以一邊打字一邊食。

2. 韓國 Toms Gilim 杏仁

韓國的 GILIM 杏仁相信大家都不陌生，近年來不斷推出多款新口味，有鹹有甜，細細粒咁，打開亦不會有氣味，讓人一食到不能自拔。每次開會、與同事討論新企劃的時候，都會好消耗腦力，想醒神但又不但進食炭水化合物，就可以選杏仁，香脆亦有各種口味選擇（不過一不小心就會食完一整包）。

另外，每個繪圖包裝都超可愛吸睛，最近還見到他們推出小包裝的，一次份量，就算要放在手袋裏也剛剛好。

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+ 4 + 3 + 2

3. 日本百邦豆乳威化餅

這款低糖豆乳是很多辦公室 OL 都推薦的零食，因為每個餅由日本製造，每包兩塊只有 80卡路里，而且豆乳用上日本的大豆，標榜高鈣、高蛋白及不添加防腐劑，可以放心食用的醒腦健康零食。威化酥脆，大豆夾心微甜，餅和餡的比例平均。同樣是獨立包裝的設計，1包兩塊，方便收藏。

4. Jagabee

長期人氣的卡樂B薯條，憑住一個紙杯包裝，就俘虜了各個零食控的心。呢款薯條無論便利店、超市、甚至藥妝店都有賣。辦公時間放在旁邊也不會弄髒桌面，不會有零袋碎彈到周圍，而且與其他薯片不同的是調味料只有薄薄的一層，不會讓手變得油膩。

Jagabee 最大特色就是薯仔味好濃，嚴選材料，推出了多款特色口味，其中小編認為鹽味最能突顯馬鈴薯的原味，代替 3、4 點做到悶悶地想吃薯片的癮就最適合。

5. ORIHIRO蒟蒻果凍、Mannan Life蒟蒻畑果凍

街知巷聞嘅日本必買蒟蒻啫喱，已是身邊不少陪伴着香港人成長的零食。有多款水果口味選擇，如蘋果＋紫葡萄、麝香葡萄＋橘子、水蜜桃＋荔枝等，優點是全部獨立包裝，小巧易開，而且口感彈牙，散發出香甜的水果味就好像吃糖果一樣。

營養價值比糖果好多了，蒟蒻本身含有豐富的膳食纖維，可促進腸胃蠕動和增加飽足感。要注意進食擠壓時，較易弄髒雙手，不太適合一邊打字一邊吃。 款式方面有分大、小不同 size，買定一袋與同事開完會補補糖就啱哂啦！

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+ 4 + 3 + 2

6. 明治黑朱古力

辦公室必備甜食一定是朱古力，但太高糖的朱古力加上長時間坐辦公室，好容易致肥。所以今次小編介紹的黑朱古力，不但朱古力味香濃、可口，還能為經期中的女性提供鐵質，不會在工作時這麼容易暈到。這款明治黑朱古力很小一塊，也是採用獨立包裝的設計，小編比較過，與同款牛奶朱古力相比，黑朱古力的純可可味香濃都多，在口中慢慢釋放出來，軟滑的口感又不會太甜膩，是滿足想吃甜品不錯的選擇。

7. UHA 味覺軟糖

可以放在口中，一邊工作一邊補充糖分，有青提子、提子、草莓、藍莓四種口味，每款都正常清新。包裝上提及用上 100% 果汁，水果味濃度好高，口感軟彈，溶在口中時，有種不是在吃軟糖的高級感覺。拎上手時也不會有那種砂糖黏手的感覺。

一包只有40g，與同事分享好快就會食完，不用擔心包裝開了會難收藏或是會惹來昆蟲。不過，要注意軟糖糖分高，很多時一邊工作時我們會沒有留意進食過多，要小心分量控制。

8. Pocky/ Pretz 百力滋

Pocky 和百力支絕對係風靡全球的零食，一細包9條細細的餅乾棒，pocky 主要是甜的，各種苦味、堅果、牛奶朱古力款等。百力滋就以沙律蕃茄味賣得最好，一打開就香氣撲鼻，淡淡的野菜蕃茄味可口惹味，好適合夜晚加班工作時吃當「comfort food」吃，一定會滿足。而且價錢很便宜，絕對是開長會的食糧，不過進食時可能會有噪音，要注意喔！

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+ 10 + 9 + 8

9. Prozis Protein Oreo

最近小編經常食的減糖版蛋白 Oreo，經朋友介紹網購的零食，外國品牌Prozis 的蛋白 Oreo，細膩幼滑的雲呢拿夾心，糖分少市面上嘅 60%，味道微甜，加上脆卜卜的蛋白餅乾，非常誘人。一包四塊，放在辦公室也方便，適合工作到悶有少少口痕時食，健康放心不用怕肥。還可以網店購物後直接送到辦公室。

10. 韓國 Laverland Crunch 紫菜

又鹹又脆的紫菜，無人不愛，韓國的紫菜零食，也是獨立包裝，衛生得來方便攜帶。價錢亦唔貴，推薦海鹽味的海苔熱量低、香脆又有咬口。仲有好多款唔同口味選擇，唔洗怕會到悶。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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