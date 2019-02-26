【職場健康】評估飢餓感、分散注意力　6招戒掉上班吃零食壞習慣

職場
撰文：
最後更新日期：

打工仔工作忙碌，壓力大或「口痕」時，總想吃零食來慰藉肚子和心靈。朱古力、薯片、糖果、百力枝、蛋糕、汽水等等，一口接一口，無意之間便把零食櫃清空。

不想年末發現自己磅數激增，身型走樣，立即參考以下六個戒零食方法。

一邊工作一邊吃東西，容易吃得過飽，久而久之便會累積脂肪，導致身型走樣。（GettyImages/VCG）

註冊營養師Gabriele Geerts指，飢餓的感覺會受到壓力、厭倦和疲勞等因素影響，這意味著午餐後渴望食零食不一定是受飢餓感所觸發。此外，愈來愈多公司提供免費零食，令員工更難抗拒零食誘惑，甚至因為吃太多引致過飽。

為了防止自己走向零食陷阱，可以參考以下六個方法：（按圖了解）

1. 【用其他方法取代吃零食習慣】 很多時候，我們吃完正餐後，仍想再吃一份甜品才覺滿足。戒甜點、零食和戒煙差不多，你需要用有效的方式取而代之。註冊營養師 Jen Silverman指，打工仔可在午飯後或小休時喝熱茶、步行10分鐘、聽音樂、上網閱報、打電話給朋友聊天等方式，以打破吃零食的習慣。（GettyImages/VCG）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！
下載網址：
https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O

【職場健康】上班前已滿有憂慮？　調查：壓力來自通勤、育兒…
【職場健康】男士比女生更耐寒？　研究：關乎棕色脂肪量多少
【職場健康】用睡眠換加薪　調查：為加20萬年薪每晚瞓少2.5小時
【職場健康】光亮度影響辦工心情　調查：早上應用冷色調光照明
【職場健康】燕麥奶、椰菜花、高強度運動　2019年8大保健趨勢
【職場健康】飲咖啡提神　原來有竅妙　專家：飲完要喺20分鐘內…
X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。