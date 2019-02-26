【職場健康】評估飢餓感、分散注意力　6招戒掉上班吃零食壞習慣

撰文：梁啟敏
最後更新日期：
打工仔工作忙碌，壓力大或「口痕」時，總想吃零食來慰藉肚子和心靈。朱古力、薯片、糖果、百力枝、蛋糕、汽水等等，一口接一口，無意之間便把零食櫃清空。
不想年末發現自己磅數激增，身型走樣，立即參考以下六個戒零食方法。
一邊工作一邊吃東西，容易吃得過飽，久而久之便會累積脂肪，導致身型走樣。（GettyImages/VCG）
註冊營養師Gabriele Geerts指，飢餓的感覺會受到壓力、厭倦和疲勞等因素影響，這意味著午餐後渴望食零食不一定是受飢餓感所觸發。此外，愈來愈多公司提供免費零食，令員工更難抗拒零食誘惑，甚至因為吃太多引致過飽。
為了防止自己走向零食陷阱，可以參考以下六個方法：（按圖了解）
1. 【用其他方法取代吃零食習慣】 很多時候，我們吃完正餐後，仍想再吃一份甜品才覺滿足。戒甜點、零食和戒煙差不多，你需要用有效的方式取而代之。註冊營養師 Jen Silverman指，打工仔可在午飯後或小休時喝熱茶、步行10分鐘、聽音樂、上網閱報、打電話給朋友聊天等方式，以打破吃零食的習慣。（GettyImages/VCG）
立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！
下載網址：
https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O