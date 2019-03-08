【職場健康】進食次序是關鍵　研究：正餐前先吃零食可助減肥

甜品是不少人的死穴，尤其很多女生都有一個甜品胃，吃完正餐後一定要吃甜品作結。可是，甜品大多高糖高脂，多吃容易增胖，令女生又愛又恨。 最近有研究發現，進食順序與卡路里攝入量有一個有趣的相關性，如果一個人吃飯前先吃了甜品，他吃正餐時會選擇更健康的食物，變相抵消了多攝取的卡路里。

有研究指，戰略性地進食甜點，可以防止吸收過多的卡路里。（GettyImages/VCG）

《實驗心理學期刊》（Journal of experimental psychology）最近一項研究指，吃喜歡的零食和甜品會對控制食量有非常顯著的影響。該研究的實驗於一所餐廳進行，在為期四天的過程中，餐廳會為參與者提供四種不同的甜點選擇，包括在主餐前配新鮮水果、主餐前配檸檬芝士蛋糕、主餐後配新鮮水果以及主餐後配檸檬芝士蛋糕。

選擇先吃檸檬芝士蛋糕的參與者中，近70％選擇更健康的主餐；相反，先吃水果的人中，只有三分之一繼續選擇健康的主餐。整體而言，選擇先吃檸檬芝士蛋糕的人，在用餐結束時比其他人吸收少250卡路里。

吃甜品可以令人心情愉快，不過不小心吃得過多便容易致肥。（GettyImages/VCG）

由此可見，在餐前享用自己喜愛的甜品，不一定會引致肥胖，反而會因為補償心理而更小心選擇健康正餐。此外，含糖的甜點亦不一定是魔鬼，洛馬林達大學（Loma Linda University ）的研究人員早前對大學生進行了一項研究，結果表明，適量地進食巧克力對人體有益，而且可以令情緒更積極。早前亦有不少研究指出，黑巧克力可能對改善心血管健康和預防某些癌症有着幫助。

特拉維夫大學（Tel Aviv University）的Daniela Jakubowicz博士又表示，在早餐時吃的碳水化合物和蛋白質可以讓我們整天保持飽足的感覺，讓自己吃一些糖果有助於抑制對這些食物的渴望。

（資料來源：Ladders）

立即下載《香港01》，緊貼公務員職位空缺、勞工處筍工推介，了解CV、面試致勝技巧！

下載網址：

https://hk01.app.link/bkbJyY5t4O