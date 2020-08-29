Donki唔畀員工坐因日資文化？盤點服務業心酸行規及保健妙招

驚安の殿堂Don Don Donki進駐香港不到一年，已在荃灣、尖沙咀和銅鑼灣開店，即使面臨疫情，三間分店仍每日人頭湧湧。 然而，有Donki員工揭發內部管理苛刻，銅鑼灣分店指令收銀同事就算沒有客人都不可坐，原因居然是「怕日本高層見到唔好睇」？

有櫈唔畀坐 年輕員工投訴反被罵

根據勞工處指引，公司應為長期站立工作的員工提供椅子和適當的休息時間，儘管銅鑼灣Donki為收銀員提供矮小的鐵圓櫈，但主管卻要求同事在長達9小時的工作時間內必須站立，即使沒有客人也不准坐。

Donki長期人潮爆滿，但銅鑼灣分店主管卻不准收銀員在工作期間坐下。（吳嘉俊攝）

有年輕員工指出公司要求有違勞工處指引，尤其對一些身體有毛病的中年同事不人道，主管卻反駁若員工坐下，日本高層來到會不好看，又明知市道不好而質問員工：「咁你仲做唔做呀？」

日本職場文化向來為人詬病，尤其有些公司打著一流服務的旗號，犧牲員工健康和福利，連香港人也嫌太過火！

即看日本服務業「過火」規條

雙管齊下 減低工作勞損

事件公開後，不少熱心港人都要求Donki回應和改善員工福利，例如更換合適的休息櫈、容許員工在不影響工作的情況下自主坐立、添置抗疲勞膠墊，減少長期站立引致的腳底壓力，以及根據勞工處指引，每2至3小時長期站立的工作，要給予員工10至15分鐘休息。不久亦得到官方回應並承諾會跟進事件。

事件引起港人關注，要求Donki給予員工適當的休息權。（Yuet Ching@FB）

除了建議公司實現人性化管理，服務業員工難免長期站立和走動，最好購入一雙舒適的工作鞋，如果公司有指定鞋款，亦可加入防震鞋墊，減低關節和足踺勞損。

久企族必備小米FREETIE 記憶棉柔軟緩震鞋墊

（產品資料以官方最新發佈為準，價錢最後更新至2020/08/27）

唔想錯過任何網購限時優惠？立即按此連結前往《一網打盡》官網或加入Telegram Group仲可以拎到定期放送?獨家優惠碼！