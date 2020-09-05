【雞排妹】稱男粉絲「老公」吸粉近百萬　美貌身材以外還靠一招…

雞排妹鄭家純自從2012年拍過一段炸雞排的宣傳短片後便爆紅，人人都知她樣靚身材正，她不時發佈福利圖，更常稱粉絲為「老公」，IG成功吸粉近百萬。不過雞排妹除了擁有亮麗的外貌外，粉絲更大讚她「人美，心更美」。

雞排妹樣靚身材正。（雞排妹Instagram@ili.cheng）

雞排妹一向敢言又有性格，近日她在高雄市長補選民進黨活動上，一度因提及香港反修例運動而哽咽，並呼籲大家「不要放棄香港」，指自己每次想到香港的事就想哭。雞排妹一向作風大膽，不時為社會議題發聲，並十分關心香港的局勢，今次她的一番言論感動不少台港粉絲，粉絲們都大讚她不知有美麗的外表，更有風骨，是實實在在的「真女神」！

雞排妹近日在高雄市長補選民進黨活動上，一度因提及香港反修例運動而哽咽，並呼籲大家「不要放棄香港」。（影片截圖）

除此之外，雞排妹得人喜愛的原因還有「入得廚房，出得廳堂」。愛吃的雞排妹自言自己有「易肥體質」，不一小心便很容易胖起來，因此她平日愛自己下廚做餐，熱量都在自己的控制範圍之內。她有一手了得的廚藝，日常料理、開年菜、甜品等等都難不到她。

雞排妹廚藝了得。（雞排妹Instagram@ili.cheng）

根據香港煤氣烹飪中心的一項調查，訪問了近700位香港情侶和夫婦，了解他們的飲食習慣和入廚經驗。調查發現超過8成半的男性喜歡另一半下廚，超過7成男性更鼓勵另一半學習烹飪，亦有超過8成的受訪者認為廚藝了得才是「好情人」。看來女生有一手好廚藝是十分重要的，正所謂「要留住他的心，就要留住他的胃」嘛！

雞排妹平日愛吃又愛煮。（雞排妹Instagram@ili.cheng）

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不太擅長烹飪也不要緊，可以從簡單又有「睇頭」的料理入手。例如學習做曲奇，只要有一支曲奇槍便可以輕鬆做出多款可愛的曲奇，十分適合手殘女！

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