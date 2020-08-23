【職場健康】上班族易頭痛因肩頸勞損？一件法寶即紓緩頸源性頭痛

頭痛是常見的都市病，除了壓力、睡眠不足，原來上班族長期對著電腦，肌肉繃緊也會觸發頭痛！值得留意的是，大部分上班族沒有意識到痛症是因肌肉勞損引起，因此只顧「頭痛醫頭」，無助解決根源問題。

為甚麼白領上班族更易頭痛？

對比起勞動工作的打工仔，經常坐著用電腦的白領更易受頭痛和偏頭痛困擾，並伴隨食慾不振、失眠、嘔心等毛病。

冷氣病和常飲凍飲也是上班族常見的頭痛成因。（bobatribe@IG）

上班族一般精神壓力大，又常常坐在室內，易有「冷氣病」問題，出現頭暈頭痛、手腳冰冷和四肢痠痛等。現值天時暑熱，很多OL也喜歡買杯珍珠奶茶回公司嘆，凍飲有機會刺激頭部血管收縮，引發冷刺激頭痛。

另一個常見的頭痛類型是「頸源性頭痛」，上班族長時間對著電腦，以及低頭用電話，期間坐姿不正確和欠缺拉筋伸展，便容易造成頸部肌肉繃緊，扯動上頸椎到頭部感覺的神經線，人們轉動頭部時便會感到頭痛頭暈，連帶上頸、肩胛骨位置痠痛，嚴重更可能影響頸部關節活動。

即看打工仔常見頭痛成因

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坐姿不正確和電腦高度不合適也會引致頸椎受壓，引發頸椎性頭痛。（unsplash）

建議上班族注意正確坐姿，利用支架調較電腦螢幕至正中，工作每30分鐘都可做簡單的拉筋運動，例如左手按住頭右側，向左邊傾斜維持20秒，左右輪流各做一次，以伸展頸椎肌肉，亦可閒時按摩和熱敷肩頸斜方肌和枕下肌，不只放鬆肌肉，亦有助紓壓呢。

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