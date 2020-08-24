【Freelance】被拖糧、取消工作極無奈？　4大接job伏位必須提防

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無論你是 freelance desginer、photographer、blogger、translator 還是 programmer，接 job 時總會遇過「世界級」客戶，還有更多 freelancers 有口說不出的苦... 這次 Vanna 集合了各 freelancers 常遇到的問題，分享如何保障自己！

接Freelance最常中過的4個伏…

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1. 一拖再拖的糧（不要幻想大公司不會拖糧）

公司未批 budget，要等多陣先有尾數

有時明知客戶並不是有心拖糧，但 finance 部同事又不給力...有從事媒體創作的 freelance videographer 透露，現時行內「數期」為半年起跳，甚至一年後才收票。

保障自己：白紙黑字列明支付期限

做 freelancers 要有心理準備會被拖糧甚至走數，哪如何保障自己免被搵笨？不少人都先收訂金才開工，並在 invoice 列明完事後「30日內銀行過數」等支付限期和要求，這些都是用白紙黑字紀錄並獲得雙方共識，追究起上來也更有根據。

追數的學問：有恆心、禮貌地追問出糧進度

不要怕麻煩別人而不追數，只要保持禮貌問聲「請問大概幾時會過數？」就好了。有些 freelancers 更分享他們山窮水盡時會出動「無錢開飯、無錢找卡數，麻煩你催一催🙏」等說話，讓對方施加壓力至 finance 同事，加快出糧進度！

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2. 檔期被 hold — 誰不知最後延期/取消

大多數 event 或 shooting 都會預先「lock實」你的檔期，但假若臨時改期或取消，變相令 freelancers 失去當天原來可得的收入，亦即是加重了經濟學上的「機會成本 （Opportunity Cost）」。

保障自己：列明改期/取消通知期

曾聽過一位 freelance make-up artist 分享中伏經驗：出 job 前一天才收到客戶通知要改期拍攝（背後突然改期的juicy原因：原本拍攝的藝人出了公關災難，客戶為保護品牌形象決定換代言人），當時這位化妝師沒有在事前講明「改期通知期」，客戶指他沒有責任為突然改期而作出補償...

經一事，長一智，她以後接 job 時都先在 contract 列名「如改期或取消，請最遲7天前通知，否則需補償當天薪酬」，讓客戶意識到 freelancers 不是隨傳隨到。

（聞到伏味時用）主動 confirm 檔期細節

尤其是新合作的客戶，雙方未培養信賴時特別容易出現溝通上誤會。假若你感覺到這份 job「無咩聲氣」，不妨從旁敲擊、主動問阿客當日工作細節，例如「Event 時間地點確定了嗎？」「Shooting 大概幾時有 storyboard？」，適時與客戶溝通能有助你掌握最新資訊，減少你錯過有關改期/取消資訊的機會。

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3. 遇到無限期手尾長的 project

從事設計、文字工作的 freelancers 一定經歷過交稿後與客戶 back-and-forth 的進程：接收 feedback、修改、再改、finalize。

有無人試過完成 project 幾個月後，突然收到阿客 request 再度修改同一個作品？

有 freelance designer 朋友曾分享他為一個品牌設計了一組海報，在他完成作品並收到尾數後幾個月，客戶突然打來叫他「改一改」 color scheme (請留意是改整個COLOR SCHEME)，並會額外計酬勞。朋友指修改並不是問題 (反正他 well-paid)，只是繼續纏繞在同一個作品的無關痛癢小細節 — 這種感覺不太好，而且影響了他當期的排程。

我們不能控制客戶的修改意欲 但謹記限定修改次數

說好了只改 2 次，改第 3 次需要額外收費是常識吧。Freelancers 在接洽、訂立時間表時，應清楚講明修改次數，一來保障自己權益，二來讓客戶每次 gather 所有修改建議才找你，為大家節省不少 export 時間。

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4. (灰色地帶) Freelance 當 Full-time 用

除了 project-based freelancers，有些公司亦會聘請 freelancers 作短期人手。你情我願地收合理人工辦事，算不算中伏？視乎公司有否「chur盡你」。

當公司以 freelance 形式聘請 full-time，自由工作者一方面無法享有 FT 福利待遇，另一方面失去平日接 job 的 flexibility。

編者曾在 agency 工作，眼見公司有一段時間單靠 freelance designers 撐起整個 graphic team。當時正值 campaign 旺季，這班「自由工作者」卻要每晚在 office OT，更別妄想「甩身」。(講開又講：當時由於 agency 人手短缺，有 freelance designer 半自願下被安排跟 FT account servicing 同事見客...)

帶眼識公司 與FT以外的客源保持良好關係

有些伏，真的要親身經歷才知道是伏。或許 freelancers 投身一間公司做短期 full-time 能接大規模 project、增加 exposure，令 portfolio 更亮眼。但謹記不要斷自己其他後路，要與其他潛在客戶保持關係，確保離開公司後繼續有 job。

【本文獲「vanna.com」授權轉載。】

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