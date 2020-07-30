【長工定兼職】炒散工作經驗會否獲認可？　代入老細角度就知…

無論你是剛剛畢業找不到工作、剛剛被裁員、嚮往自由的工作方式，你都很大機會會考慮炒散（做不同的散工）的工作。究竟炒散算不算工作經驗呢？對日後找工作又有沒有影響呢？今天半宅職薯就和大家代入老細角度，了解老細的思維。

老細如何看待炒散工作經驗？

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老細為甚麼要聘請長工？

當你代入老細角度，你自然會這樣想：如果同一件工作，聘請炒散員工的話，付出一定會較聘請一個長約員工為低。最起碼，炒散員工呼之則來揮之則去，不需要好像長約員工一樣，沒有事做也要給他們人工。

那麼為甚麼老細仍然要請長工呢？長工和炒散的其中一個最大分別就是，長工有更多機會要負責長時期的責任，例如一個幾星期甚至幾個月的project。在負責長project的日子，員工就背負了一個屬於自己的責任，自己的project問題由自己解決。老細要的不只是勞動力，更加是完成project的成果。

長工與炒散在工作經驗上的最大分別是彼此的深度，而不是闊度。（Shutterstock）

長工和炒散的分別…

至於炒散工作呢？今天不知明天事，今天可能仍然勤勞地工作，明天卻可能因為員工沒有時間或者老細不需要人手而無需上班。所以炒散的工作通常都傾向一次性，只需要在工時以內辛勤勞動，工時之後變身輕如燕，不帶走一片雲彩。

以舉啞鈴作為比喻，長工和炒散在工時內都須要不斷舉一個五磅啞鈴，但長工在放工之後雖然無須再舉那個五磅啞鈴，但卻要拿着一個一磅的啞鈴無法放下；至於炒散呢？則可以放下所有啞鈴，輕輕鬆鬆把工作拋諸腦後。

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長工和炒散的經驗質素分別

說到這裏，我們回到最初的問題：「炒散算不算工作經驗呢？」。舉一個例子，一個長期炒散的員工，可能同時有速遞、售貨、推廣……等等的工作經驗；而一個長工的工作經驗卻比較單一。

但若果要憑工作經驗在日後獲得高薪厚職的話，工作的「深」度更加重要。炒散工作即使類型再多，通常都是一些表面的手板眼見功夫，沒有什麼深度可言。相反，一份長工的工作讓你有機會參與甚至一手一腳處理一些長時期的project，當中涉及炒散無法獲取的經驗技能，例如如何獲取資源、計劃project進度、與不同持份者討價還價、解決問題……等等。這些長工的經驗，都是將來晉升為公司中層的必備技能，也是難以從炒散工作中獲得的。

所以炒散的工作經驗雖然也是工作經驗，但卻是一些深度較淺的工作經驗，這些經驗也許能夠幫助你覓得其他的炒散工作，卻難以幫助你日後獲得更高職位工作。反觀長工的工作經驗，則更像一項長線投資，為日後獲取更高職位作出準備。

結語

雖然算下來，炒散和長工的工資可能差不多，而長工更需要長期負擔著一個責任，難以放鬆。但兩者不同之處在於經驗的深度。如果你只是打算賺取一些工資度日的話，自由自在了無牽掛的炒散工作確有它的吸引之處；但如果你想為日後獲取更高職位作好準備的話，長工所帶給你的工作經驗會對你更有幫助。

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