加薪｜薪酬水平見頂難再加？　年薪百萬夫妻檔分享5個加人工秘訣

很多人覺得加薪是一件很難開口的事，但這是上班族增加收入的重要方式。Julien Saunders 和 Kiersten Saunders 夫婦，在創立個人理財規畫 Rich＆Regular 服務前，曾在餐旅業工作 10 多年、被拔擢 5 次、薪水增加了 2 到 3 倍，兩人年薪皆達百萬美金。他們在 CNBC 上分享自己獲得加薪的關鍵：

5個建議助打工仔加薪（點擊下圖看清！）

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1. 磨利自己的技能

能為公司增加產值，就更容易提出加薪的要求。當別人在晚上、周末休息的時候，咬着牙學習新的事物、苦撐學會其他人不會使用的工具、技能。學習一個有益於公司的新技術，可以讓你在團體中與眾不同，有更多籌碼向上司要求加薪。

2. 在自己部門外也要建立人際網絡

很多人只是對做出的決策，採取相對應的行動。但如果能從不同部門的人員口中聽到管理階層考量的重點、為甚麼做出這樣的決定、理解決策背後由甚麼數據支持，就能在一群人之中脫穎而出。

因此不只要和每天見面、同部門共事的人建立良好的合作關係，和其他部門的人多多交流，才能知道公司的發展、營運，更能設身處地地為公司做出貢獻。

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3. 面試其他公司以了解自己的價值

在上班期間去其他公司面試，看起來很花時間、讓人心累，甚至有點像是「背叛」。但是大多數的公司並沒有科學的衡量方式，來了解員工進入公司後技能的學習和成長速度。

因此去其他公司面試，除了能證明自己的能力和價值、建立自己的自信心，更可以與其他公司的主管交流一些職涯的想法，這些都會讓自己變得更好。另外，與其他公司面試後獲得的錄取通知及薪資水準，也是與自己公司討論加薪時的重要依據。

4. 開口問問題

在公司不只要問問題，還要問對人。要問那些真的願意協助、給予真誠意見的人。而這些人是誰？可以看看同事的紀錄，是否領導過團隊？被升遷過幾次？在公司內擔任人事部經理、活動部長的人、自願幫忙公司會議事務也是很好的戰友選擇。

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5. 要求應得的

無論在背後做了多少努力，都不要期待有人能發現並且主動加薪。勇敢地提出要求，並且提出相對應的證據。另外，薪水並不表示一個人的價值或花了多少時間。自己的時間和貢獻遠比在工作中的薪水更多。不過薪水雖然不是最重要的，卻是對於努力的自己一個最基本的報酬，因此應該要主動去爭取！

在公司中保持獨特和領先的地位，不是一件簡單的事，也不是投資報酬率很高的事。但自己付出的所有努力、成果都將回歸於團隊和公司，為自己的職位和職涯增加更多價值。當付出愈多，就可以做得更多；當做得愈多，就會有更多具體的證據證明加薪是你應得的鼓勵。

資料來源／CNBC、rich®ular

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