【年度評核】升職加人工機會來了！寫好年終績效評估的五大要點

上班族最關心的，當然是升職加薪，下年能否更上一層樓，便要靠工作表現評核 (Appraisal) 了 ，原因是上司與老闆，對下屬未必事事上心。因此，大家要「美化」Appraisal，將之視為向管理層表現自己的難得機會。接下來，MoneySmart即為大家講解當中最重要5點。

準備Appraisal 5大要點（按圖了解）：

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第一： 功績靠數據 先摸清公司要求

大家別以為自己口講的工作成就即可令上級信服，上司與老闆，始終喜歡數字和事實。大家在公司進行Appraisal前，不妨蒐集一下關於個人成就數據、客戶意見、收益和成本等，再了解一下自己的功積是否與公司的目標和策略脗合，確保大家的成就是上級所關心的範疇，這樣才能顯出大家曾付出過。

第二：明確表達 願景目標

努力過後，大家自然希望獲得獎勵。大家在公司展開Appraisal前，應想清楚自己想要甚麼，到底是人工、花紅或升職？還是希望轉往其他方向發展？

假如沒頭緒，大家可參考以往表現好的員工，在公司獲得哪些獎勵。但千萬別因此限制自己，有些事總要人開創先河。大家不妨列出來年的目標和願望，決定哪些是必要，哪些能讓步。

上司與老闆，始終喜歡數字和事實．大家在公司進行Appraisal前，不妨蒐集一下關於個人成就數據、客戶意見、收益和成本等（GettyImages）

第三：練習演辭 做好準備

雖然上司老闆會有自己做Appraisal的一套，但大家亦可準備一下Appraisal的「議程」。當然會議是由上級主導，但預先想好對話內容，能確保大家在會議中，不會說漏任何事項。

第四：細心聆聽 把握先機

願望和目標固然多，但公司很多時，也沒法一一實現，不少人可能會堅持己見，認為非達到目標不可，可是上級始終有拒絕大家的理由。因此大家不妨放開懷抱，仔細聽聽上級話語，可能當中暗藏機會，更適合大家發展。

第五：主動出擊 跟進進度

假如上級同意大家的提議當然好，但大家仍要主動跟進，確定上級答應的事真的有在做。如果大家的上級一直遲遲不回應，大家可以要求開跟進會議。要是連跟進會議也不開，哪大家就要行動升級，展開下一輪商議或開始另覓工作機會。

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