一刀切分開工作與生活難求平衡？　真正快樂從不由「時間」作定義

很多人常把「Work Life Balance」掛在嘴邊，但你有了解過這三個字對你的真正意義嗎？有些時候，過份追求「Balance」可能會令你背道而馳。

點擊下圖看清Work Life Balance 的真正意義！

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「Work Life Balance」的不同定義

「Work Life Balance」這個詞語對於我們中的許多人來說簡直是未解之謎。每個人的理解都有所不同，我也不會假裝自己知道標準答案。對於某些人來說，這只意味着更多不工作的時間，完全不考慮任何工作相關的東西，也不查看郵件或接聽工作相關的電話。

將「Work」和「Life」對半分割絕不合理

唯一的問題是，生活是由許多方面組成的：愛好、家人、朋友、運動、興趣、個人追求、教育、放鬆以及睡眠！如果你一天工作超過8小時，「生活」的比例將會下降到一個令人十分不滿的地步。這時根本不能再談「平衡」，因為就時間上來說這完全是不夠的。如果試着抓緊任何非工作時間來做一些事情的話，你會發現這簡直是在折磨人，而且與我們尋找的休閒背道而馳。那還有甚麼其他辦法嗎？難道說不管生活只顧工作嗎？這根本和「平衡」八竿子打不着嘛。

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重新思考「Work」在「Life」中的定位

說不定將這兩者明顯地區分開來並在其中尋找平衡才是失敗的根源。工作是生活中最顯而易見的一部分，並不只是因為它所佔用的時間。

工作能夠帶來生活中的一些重要組成部分，如讓你充實自我，讓你做出貢獻，讓你與人交流，也能讓你在完成工作的同時感到自己的價值；能給你帶來成就感，讓你受到重視，讓你成長與學習，讓你知道自己確實完成了一些事情。

這都是生活中很美好的東西，富有意義也能帶來回報。即使工作只能給你帶來這些東西其中的一部分，但值得高興的是你已開始把工作融入生活。你的職業生涯與前進方向應為你的生活注入活力。每天8小時的工作應讓你學到一些東西，並能讓他人意識到你追求成功的實力。

沒有甚麼其他方法能幫助你快速到達這種狀態。確實有些時候工作會給你帶來巨大的壓力與焦慮感，趕走許多讓你開心的東西。但可能這就是真正的平衡 ── 有坎坷也有順利，好的壞的都會伴你同行。好的給你能量，壞的則給你教訓。

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追求「Work Life Balance」的底線

最重要的是，你應找到你的極限所在。如果一份工作再也不能讓你感到快樂的話，你就應該換一份工作。無意冒犯，但確實沒有任何一份工作會是一直一帆風順、前途無量的，所以多關注一些自己認為重要的東西。你是否感受到了別人對你的需要？是不是學到了東西？是不是能夠創造價值？能夠完成自己設定的目標嗎？

追求快樂比追求平衡重要

平衡不一定能達到，但是快樂是一定要有的。比起追求平衡，追求快樂或許更合理，是我們更應為之而奮鬥的目標。

既然工作，注定要佔據大家生命中不少時間，選擇一間工作文化適合自己的公司，對於建立快樂充實的生活尤其重要！有人喜歡彈性工作時間安排，有人更喜歡準時下班，即使你時間分配再好，若選中錯誤的公司，面對不切合自己的工作文化，將會極其影響你的身心健康。

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