加人工｜爭取加薪有5大技巧　忌跟同事抱怨、掌握行情增談判成數

在許多公司裏，薪水一直是同事間避談的「禁忌話題」，很可能同職位薪水卻不同，年終獎金和福利也不清不楚，整體大環境薪資制度不透明，讓員工很難了解自己是否得到應得的待遇。如果有一天，不小心聽見了同職級同事的薪水，發現自己薪水比別人低，難免萌生比較心態，開始計較彼此工作量、績效，逐漸影響工作心情。

了解如何向上司爭取加薪！（按圖了解）

+ 12 + 12 + 12

當你不小心發現自己薪資不如人時，別急着發怒，建議試試以下幾種較理想的方式，或許有機會改善自己的待遇！

1. 先冷靜、別找同事抱怨

得知自己待遇不如人，當下一定超火大！你很可能不小心跟同事抱怨主管或比你高薪的那位同事，最後傳進對方耳裏，反而有害自己的形象和職涯發展。

知道這種事的第一時間，請先冷靜，如果真得氣到必須找人發洩，請找親朋友好友（不要是業界的）。

2. 先調查一下薪資平均行情

想改善你的薪資前，必須知道你職位的薪資平均行情最高和最低點，否則很難跟人資議價。許多求職網站或新聞媒體都有做過薪資分析報告，可以當作參考。

另外，整理好你的績效表現，透過分析工作成果的數據，才有籌碼向主管證明，你值得更高的薪水。

+ 5 + 5 + 5

3. 和主管約一對一的專屬會議

要談薪資這種事，千萬別在茶水間或是主管位子上討論，也別利用某場會議的尾聲單獨討論，這些方式都過於隨便，好似你也不太在乎這項議題。

要談薪資，就好好詢問主管方便的時間，好好安排一場一對一的閉門會議討論吧！

4. 讓議題聚焦在你的貢獻

跟主管或人事部談論這種事，說話務必理性、中性，可以先從你得知了待遇不同開場，但切記不要講如何得知的！

再來，你可以強調自己的貢獻和才能，藉此凸顯你並未獲得應有待遇。但是，過程中可以較正向的方式表達，例如：「我很贊同公司目標、我想繼續留在公司打拼，但我認為目前的薪資……。」

+ 24 + 24 + 24

5. 最後要搞清楚 3 個問題

即便會談後，對方真的答應你要加薪，但萬一公司凍結支出或臨時有甚麼政策調整，一切恐怕會石沉大海。所以，你必須問清楚以下 3 個問題。

- 甚麼時候調整： 問清楚何時加薪；如果還沒辦法給明確答案，就問下次何時可以確認進度。

- 還有甚麼可以改善： 如果不能加薪，是否可以增加獎金、假期，甚至是技職訓練。

- 公司未來的規劃： 如果公司預計緊縮人力或凍結支出，以上兩個問題大概都白問了。所以問清楚公司規劃，若不符你的期待，就可以計劃你的下一步了。