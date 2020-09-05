學做優雅成熟成年人　細味松浦彌太郎新作20句金句｜自我管理

日本生活大師松浦彌太郎今年推出了新的著作《松浦爾太郎的大人學》，分享他對成為一位「大人」的見識與技巧。部落格作者「小樂」特別撰文介紹這書，並揀選出20句精要金句，有興趣優雅地當個大人的朋友，不妨細味。

《松浦彌太郎的大人學》20句金句：

+ 16 + 16 + 16

推薦理由：

作者松浦彌太郎先生本身就是生活的實踐家，熱愛寫作，也樂於將自己的生活經驗分享給讀者。小樂之前也買過松浦先生的另外一部作品：《給四十歲的嶄新開始》，而本書則是松浦先生於2017年，也就是他五十一歲時所寫下的作品。

書中一如松浦先生隨筆紀錄式的風格，文字省淨，有許多人生的思考，值得讀者細細品味、探索。本書主要是以「涉谷的RADIO」（社區廣播電台，邀請涉谷有關的各類談話對象）中播放的「50歲的基本」第一回到第十四回為基礎，經作者大幅改寫、補充而成。我覺得在熙熙攘攘的時代，人們往往忘了停下腳步好好檢視自己的生活，無論是40歲、50歲或60歲，其實對每一個重要的年齡階段，我們都有義務與權利好好想想在該階段能為社會、國家貢獻甚麼？能為自己的生活帶來怎樣的改變？我想，這本書或許能給忙碌的你我一個最好的沉澱與洗滌。

相關文章：事業有成先要戒睇電話癮？ 5個壞習慣成功人士會避免｜自我管理

+ 10 + 10 + 10

本書金句摘引：

1. 活在大人生涯的中段，心中若存在着基本，就能冒險，不怕迷路。

2. 基本代表嶄新。基本代表簡單。而所謂的生活，就是一連串的迷惘、失敗、不順遂，所以我還是喜歡基本。

3. 把許多的經驗、智慧，甚至是財富，全部捨棄。如此一來才能邂逅新事物。也就是回歸到最簡單的基本。

4. 幽默再加上知識，這才是大人的溝通方式。

5. 保持謹慎但不嚴肅的自然態度。注意遣詞用字就是一種體貼用心。不說髒話，每個用詞不帶惡意。我認為這種說話方式就是大人發文的基本，我也總是提醒自己要做到。

相關文章：到處樹敵或易崩潰只因EQ低？ 11個行為評估情商高低｜自我管理

+ 17 + 17 + 17

6. 培養逗人笑的幽默感，這也可說是大人的品德涵養吧。

7. 遇到與人分享能夠帶來歡樂的有趣故事，我就會像把硬幣投進存錢筒一樣存起來。

8. 能夠讓人產生還想再次見面想法的人，就是幽默風趣的人。

9. 如果希望自己還有成長空間的話，最好要與新的人往來。

10. 把時間和金錢或在新朋友上，我認為也是達成目標的最佳投資。

相關文章：【理財】9個人生道理太晚才知？投資專家給孩子的信提醒理財關鍵

+ 24 + 24 + 24

11. 維持專注力的第一個基本，就是轉換心情。

12. 維持專注力的第二個基本，就是對自己的工作有不厭倦的好奇心。

13. 錢對於生活和工作都很重要，是我們不可或缺的朋友。必須仔細想清楚再來往。

14. 只要工作成果超越對方的期待，基本上就能賺大錢。

15. 學習避免因為缺乏基本知識而誤買了不需要的商品，這也是大人必須做到的。

相關文章：踏入30歲再沒天真權利？ 5大人生煩惱該學懂逆向面對｜自我管理

+ 9 + 9 + 9

16. 關於用錢的方式，我也遵守著基本。就是把錢當朋友，花錢時要讓錢高興。

17. 過了50歲之後，更加規律地早睡早起變得很重要。

18. 總是珍惜真正的好東西，與流行與否無關，我認為這才是大人時尚的極致。

19. 專注閱讀不僅可以使你旅行到遙遠的國度，也能夠擺脫現在，這也可說是最適合大人的嗜好。

20. 我認為大人的創新，基本上就是維持新事物與舊有事物之間的平衡。

相關文章：閱讀勵志書籍無助進步？ 回應4大缺點學習如此睇書…｜自我管理

+ 13 + 13 + 13

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：小樂百寶箱，原文：【推薦】松浦彌太郎的大人學】