股票｜滙控典型賺息蝕價不宜盲目長捧　今後投資策略：高買更高賣

編按：滙豐控股今年盈利大跌，更決定不派息予股東，至不少股票大感不滿。但奇怪的是，不少人仍覺得「趁低吸納」，對滙控的未來甚有信心。 其實《瞄準新世代增長股》一書便提出了不少老牌企業在未來的價值已不多，股民亦不宜再抱「趁低吸納」心態投資，想了解箇中原因，不妨參考兩位作者的意見。 撰文：洪龍荃與簡志健（紅猴）

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以前，市場資金很喜歡發掘一些被低估甚至被忽視的中小型股票，我們也很喜歡這個尋寶過程，所以會特意去找一些業績不錯、財務健康、估值低企的股票，若果其後股價上升，代表市場資金比自己找到此潛力投資遲，投資者的滿足感莫過於此，Hypebeast（0150）、嘉利國際（1050）、澳優（1717） 、東江集團（2283）等可算是當中例子。

估值低企的中小型股票

可是，近兩三年，市場資金的追求方向已經改變，若果投資者仍向此方向鑽研，相信會感到越來越失望，雖然不是沒有成功例子，但是成功的機率越來越低，往往需待第三級別資金進入市場才出現，投資效率及回報已大不如前。市場資金近年聚焦買入在高增長行業的優質公司，規模往往較大，管理層有計劃持續發展，並預期業績及盈利於未來能持續增長，可是符合要求的公司數量不多，而市場需求卻越來越大，供不應求下估值自然被不斷推高，造成公司間估值上的貧富懸殊，貴者越貴，平者越平，低估值的優質公司，若果未來增長的天花板有限，估值不易得到市場提升。

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買入增長股的最高境界是能夠把握每股盈利及估值同步提升的雙倍效應，市場稱之為「戴維斯雙擊」，不過以前是以低市盈率買入潛力股票，待成長潛力顯現，盈利持續增長後，以高市盈率沽出，現在則是以高市盈率買入潛力股票，待更高市盈率沽出，若果仍沉醉於發掘低估值潛力股票，相信效果會大不如前，因為現時市場很有效率，預期未來高增長的公司，市盈率仍低企的出現機率很低，若果大家看好一間公司的前景，而其估值還低企的話，那麼反而應該懷疑自己的看法是否有錯。

現時市場資金看得很長遠，投資某增長企業前，估值仍會是考量因素，但公司在未來能走得多遠，有否能力搶奪更多市佔率，會來得更重要。估值低企的中小型股票以前可算是市場寵兒，現今卻被市場資金忽視，正正因為其業務發展有局限性，或業務太地區性，天花板太低，未來增長的想像空間不大，當想到香港的零售龍頭如莎莎國際（0178）及大家樂集團（0341）等沒有外闖能力，興趣便會不大，這些便是不少傳統企業面對的估值困境。

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不少老牌企業已沒未來價值

我們投資港股多年，期間也經歷了不少市場資金風向的轉變，知道不可一本通書讀到老的道理，大家需要適應巿場轉變，才可以在股市走下去。以滙豐控股（0005）為例，仍有不少傳媒及投資者持續注視這隻股票的表現，因為於2019年前的確很多年維持每股派息$4，經常被認為是收息股的好選擇。當股價由2018年初的$80跌至同年9月時的$70，便說息率5.7%抵買；當股價跌至2019年9月時的$60，便說息率6.7%抵買；當股價跌至2020年3月時的$50，便說息率8.0%抵買；到了2020年3月尾，公司卻公佈受英國政府指令，連已除淨的末期息也收回不派發；當股價跌至2020年4月時的$40，便憧憬2021年恢復派息，便說息率10%抵買；現在大家回顧一下這個過程，是否會覺得有點滑稽！大家看過滙豐控股的股價走勢，可見這是典型的「賺息蝕價」，不少傳媒及投資者仍然這樣抱殘守舊，可算是逆市場之洪流，投資難有好成績。

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市場資金近年聚焦買入在高增長行業的優質公司，管理層有計劃持續發展，並預期業績及盈利於未來能持續增長，因此我們早已放棄於行業失去競爭優勢，已非增長股多時的滙豐控股。思捷環球（0330）及利豐（0494）此兩間風光一時的企業，因市場競爭力減退，或商業模式跟不上時代轉變，逐漸被市場資金遺棄而股價持續下跌。在股價跌至令所有人失望及放棄前，還不時有「專家」衝出來叫大家趁低吸納，完全看不清市場投資風格的改變。大家不要再沉迷於老牌企業，有些已經沒有未來價值，只有剩餘價值，公司還賺到不錯盈利已很好。投資需要想市場所想，市場資金正在與時並進，聚焦擁有競爭優勢的增長股，若大家還原地踏步，只買傳統名牌，很難做出好成績。

大家要成為成功的投資者，便不可以太自我，需要想市場所想，因為上市公司的定價權由市場資金的整體思維去決定，當市場對一些只有剩餘價值，卻不能與時並進的公司已沒興趣時，投資者為甚麼還要逆水行舟而買入，真的認為自己可以改變世界嗎？

（天窗出版社授權提供）

書名：瞄準新世代增長股

作者：洪龍荃與簡志健（紅猴）

洪龍荃與簡志健（紅猴）於2010年代中為香港第一代的投資Blogger，其後分別投身投資界，從不同渠道吸收投資知識及經驗，大家有着同一投資理念，2017年前一拍即合，創立投資品牌「博立」，為客戶夥伴管理他們的投資組合，並於一年前正式與中原資產管理合作，重塑品牌為「中原博立」，管理規模倍增，目標成為香港本地價值投資的一個新興代表，並藉投資為社會出一分力，建立投資的正面思維。

「中原博立」的使命宣言是「將投資者和優質股票連繫在一起」，重視研究團隊，透過深入分析以發掘新世代優質增長股，作中長線投資，與所投資公司一同成長，並希望他們能為未來社會建立正面價值，促進社會正面發展。

隨著社會的持續演變，市場資金的思路也不斷進化，舊經濟股似乎已風光不再，投資者正努力適應這個世紀轉捩點，兩位作者希望藉此著作和大家分享市場最新的投資理念，以迎接未來這股大洪流。

洪龍荃與簡志健會繼續推動分享文化，若有興趣跟進他們的最新觀點，歡迎到「中原博立」的平台：https://www.centasec.com/oceanic/

【本文獲「天窗出版」授權轉載。】

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