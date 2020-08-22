【理財】「買賣」時間決定賺錢能力高低　了解4種賺錢模式助策劃

理財是一輩子的學問，特別是在管理收入與支出兩方面更是煩人。賺錢 > 慳錢 > 儲錢，似是一個理所當然的理財方法，但細心拆解下去，其實是可分辨出4種模式。 撰文：SL

4種賺錢模式簡介：

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在需要靠自己賺錢養自己（或是擔負起家庭責任）時，人可能才強烈意識到花錢容易，賺錢難。想增加自己的資產，人家常說需要開源節流，說到開源，要怎麼開呢？有哪幾種模式呢？這裡根據自己的經驗與觀察，簡單列出四種彼此可以獨立、但又相互有關連的賺錢模式。

一、賣一段自己的時間，取得一份收入

兼職打工、全職員工、接案收費等領人家薪水的，或是線上線下拍賣各式商品服務的都屬於這種（如果能重複銷售則屬於第二種模式）。大家每天擁有的時間都一樣，要想用這個模式提高收入，有兩個基本方式：

（1）提升自己能力和專業度，假設一天工作8小時（或更久），讓別人願意付更多給你。能力越大，責任也越大，不可取代性也越高。

（2）提高權限、晉升管理職，管理通常都有加給，時間也更有彈性。此外，減少需要自己在第一線執行的時間，例如原本得花8小時親自製作報告，現在用1小時處理最關鍵之處，其餘分派給合適的團隊成員接手，省下的時間可以用其他模式增加收入。相對的，薪資高低往往跟需要承擔的責任大小是成正比。

二、賣一段自己的時間，重複賣，同時取得多份或滾動成長的收入

寫書、寫文章、錄製線上課程、取得專利/著作權等屬於這種，花一段時間心力產出，版稅、課程費、授權金、權利金等會為你持續帶來收入。不過前提是內容、產品或服務要有品質、受目標市場認可、且價值有延續性，才比較能帶來長期收益。

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三、買別人的時間，讓別人幫你取得一份收入

合資創業、自己當老闆、聘人來幫你做事、外包工作等屬於這個模式。用別人的第一種模式，來幫你賺取收入、增加收益，你的時間則可花在其他模式上。某程度來說，能相對穩定領取股息股利收益的投資，也是屬於這一種。若能越早投入、將收益持續投入，發揮複利的力量，則將變成第四種強大的賺錢模式。

四、買別人的時間、重複賣，讓別人幫你取得多份或滾動成長的收入

投資股票、購買基金、天使投資，讓公司團隊產出各種作品/專利/著作權（結合第二種），然後持續收取版稅、授權費等算是這個模式，而且門檻其實沒有想像中高。現在網路上有很多影片、文章，書店裡也有許多專書、雜誌，市面上更是出現不少理財投資專班、課程、社團等，能投資的商品也越來越豐富多元。然而，問題是，不是沒有機會，而是沒有理財投資意識，沒有採取實際行動。

【本文透過「方格子直送」計劃合作轉載，作者：SL，原文：理財 - 四種賺錢模式，你掌握了幾個？】

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