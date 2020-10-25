股票投資｜熊市下宜買證券、貴金屬　聽巴菲特建議別自亂陣腳

新冠病毒疫情蔓延，打擊全球經濟，形成經濟衰退。面對如此情況，可以翻查過去美國熊市的股價作參考，作出簡單分析，嘗試找出經濟衰退期的共通點，或許會得到啟示。如果預計熊市即將來臨，或已經到來，可按每種持倉風險來整理投資組合，做好防禦。

如果在熊市開始之前沒有重新平衡投資組合，之後因恐慌而拋售所有股票，務求取回現金，這並不是一個明智的投資行為。（GettyImages）

投資者應對一些競爭能力弱的高槓桿企業提高警覺，但是有實力的大公司將在5年、10年和20年內創造新的利潤記錄。

甚麼是經濟衰退？

經濟衰退是經濟活動顯著下降的延續時期。一般而言，經濟學家將連續兩個季度國內生產總值（GDP）錄得負值，稱為經濟衰退。而GDP是​​一個國家在特定時期內所有商品和服務所產生的市場總值。

經濟衰退的特徵在於，消費者和企業的信心動搖、職位減少、實際收入下降、及銷售和生產疲弱，而這恰恰不是導致股價上漲或股票前景樂觀的環境。由於與市場有關，經濟衰退往往會導致投資者的風險規避 / 厭惡 (Risk aversion) 意識提高，投資意欲轉向保守，賣出風險較高的股票，甚至引發恐慌成拋售。

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熊市之中如何自處？

如果處在熊市之中，首先要做的且最重要的，就是保持冷靜。恐懼和貪婪往往會蒙蔽投資者雙眼，如果在熊市開始之前沒有重新平衡投資組合，之後因恐慌而拋售所有股票，務求取回現金，這並不是一個明智的投資行為。

由2008年金融危機引發的熊市，至2009年3月6日低谷期，一個不拋售其所持股票的投資者（假設所投資的公司沒有破產）有機會可看到他的投資資金會在幾年內恢復到以前的水平，並在未來五年內呈現爆炸式增長，即最接近下面所述的「價值股」類。

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熊市中各類股票的表現

1. 成長股

指企業在正常時期具有成長潛力，因此股價造好，高於平均市值，但在熊市中，市盈率和收益增長高於市場平均水平的股票最容易下跌，存在較大風險，因為這類股票是根據當前或未來利潤而被追捧。

2. 價值股

在低迷時期，這些股票的表現可能優於大市 (雖然它們會下跌，但跌幅不會太大)，因為它們的市盈率較低且收益穩定。儘管在牛市中，它們往往會被忽視，但是當市場轉差時，投資者資金會轉而投向這些穩定盈利的公司股票。

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3. 防禦性股

在確認投資組合中的潛在風險時，公司利潤及行業屬性便是風險的指標，例如娛樂、旅遊、零售及媒體等行業，就算平時是行業的龍頭，公司的前景可以保持不變，還是會跟隨市場下跌。即使那是平時幫你賺得最多，你最喜歡的股票，亦應跟自己「唱反調」，以相反的角度作出評估。

4. 期權

減輕投資組合損失的另一種方法是利用期權。如果你熟悉期權的工作原理，在合適的時候購買期權升跌，可大大緩解跌市的打擊，包括賣出所產生的收入。

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熊市歷史例子 參考及策略

1. 跌市入貨 定期進行少量投資

從2007年至2009年的熊市中，汲取到的其中一個教訓是：如果你購買指數基金，那麼當市場最終反彈時，你就賺了。一些投資者表示，在跌市時定期買入，最終在市場轉好開始獲利。接着到2015年，從那些在2006-2007年低迷時期買入的股票，獲得了巨大的利潤。這個故事的寓意是，最好不要一次過重鎚出擊，而只是定期進行少量投資。

2. 留意價格上升的資產

研究過去的熊市中有哪些東西有防禦作用，例如貴金屬、食品股和個人護理股的表現優於大市；有時債券會隨着股市下跌而上漲。許多金融網站發佈了不同時段的投資項目表現，你可以輕鬆查看當前哪些類別的表現較佳，繼而將手頭上的部分資金投放到這些項目上，如果它們表現良好，通常都可以維持一段較長時間。

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3. 研究市場趨勢及公司營運

在經濟衰退時期投資股票，相對安全的對象，是那些具有悠久歷史的高質企業。儘管經濟形勢嚴峻，但資產負債表和現金流良好的公司，更有能力應對經濟下滑。

儘管公司的財務狀況很重要，但仍然必須留意公司會不會在錯誤的地方削減成本。一項對1989至1991年經濟衰退期間101個家庭用品企業的表現進行的研究指出，有些企業的廣告支出增加提高了銷售額：

．Jif peanut butter ．Kraft salad dressing ．Bud Light beer ．Coors Light beer ．Pizza Hut ．Taco Bell

另一方面，在經濟衰退期間忽略宣傳及推廣，令銷情急劇下降的企業包括：

．Jell-O ．Hellman’s ．Doritos ．Green Giant ．McDonald’s

從歷史上看，股票市場中較安全的地方之一是必需品股及日用品股。無論經濟狀況或個人財政務狀況如何，消費者仍然會購買的產品。必需品及日用品包括食品、飲料、家居日用品、煙草和女性衛生用品等，這些通常是家庭預算中最後才會刪減的消費品。

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2008年10月16日全球股災，傳奇投資者禾倫．巴菲特 (Warren Buffet) 在《紐約時報》上寫了一篇題為《Buy American. I Am.》的專欄，文中提及：

If you have the cash to invest in stocks, the best time to do it is when everyone else thinks the world is about to end. If you don’t have cash and you don’t need any immediately to pay off bills, don’t sell your stocks. Even people close to or in retirement may be able to wait a few years to see their investments return. (如果你有現金來投資股票，那麼最好的時機是當其他所有人都認為快要世界末日了。如果你沒有現金並且沒有立即繳付或還債的需要，那就不要賣掉股票。即使是接近或退休的人也可以等待多幾年，便可看到他們的投資回報。)

巴菲特說了一個簡單的原則：「在別人貪婪時要害怕，而在別人害怕時要貪婪」。 恐懼現在已經蔓延，甚至經驗豐富的投資者也受影響。投資者應對一些競爭能力弱的高槓桿企業提高警覺，但是有實力的大公司將在5年、10年和20年內創造新的利潤記錄。

總結

衰退是連續兩個季度出現負經濟增長，我們不必過分反應，而是通過平均分散風險，投資多元化很重要，其中包括固定收益產品、必需品及日用品股、及低風險項目。

在經濟低迷時期轉投能保值的投資，出售高風險的資產轉為入手證券、貴金屬。

投資在歷史悠久的高質公司，因為這些公司在衰退中往往表現較好。

資料來源：Investopedia

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