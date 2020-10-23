管理老細｜先認同再詢問免傷上司玻璃心　實踐拖字訣要善用這點…

想要說服老闆，你不用擁有超越常人的溝通能力，只要善用「暗示」，像是「認同」加「詢問」，或是把責任推給「時機」，就能在無形中扭轉主管的想法，又不用承擔惹怒對方的風險。

反駁老闆意見2大技巧！（按圖了解）

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「只要小王開口，一定要得到資源」「每次小明提案，老闆都會舉雙手支持」看到這些情境，大部份人會以為，擁有上述能力的人一定擁有超越常人的溝通能力。但《連拜託都不用，這樣暗示最有效》作者内藤誼人指出，這其實沒甚麼大不了的，只要善用「暗示」，任何人都能達到相同成果。

這裏的「暗示」，不是催眠、操弄等邪魔外道，而是為了不跟擁有不同意見的人產生衝突，建立良好關係的微心理誘導，是一種積極的溝通術。內藤進一步解釋，「暗示溝通」是透過「用字遣詞」「表情」「舉止」，讓聽者不知不覺地感到舒適或討對方喜歡，進一步輕鬆驅使別人做事的心理術。即使對方是主管，也不例外。

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「認同」加「詢問」，巧妙反對主管的意見

給予下屬建議時，先稱讚、再建議，最後褒獎收尾的「三明治回饋」，能達成不傷害部屬心，又讓對方照着你的話做事的目的。但同一套方法卻不適用於面對主管，因為立場本身就低對方一點，好話講再多，給予建議時，還是容易讓上司感覺被冒犯。

想要反對主管的意見，卻又不想造成不必要的誤解，内藤建議，善用「先贊同、後提問」的作法，像是「這個方案太棒了（贊同），但這裏人數的分配，是使用 3 成預算的意思嗎（提問）？」「這次的企劃超強，以前從來沒做過規模這麼大的（贊同），要把時程調整寬裕一些嗎（提問）？」

透過把反對意見夾雜在提問之中，能在無形中暗示主管：「我沒有打從心底贊成喔。」也因為問題像是在詢問主管「不知道我的理解正確嗎？」所以難以察覺，不容易惹怒上司。不過，内藤提醒，不要無止盡的提問，否則讓老闆認為被質疑，就危險了。

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把責任推給「時機」，婉轉拒絕主管的想法

當然，員工難免會遇到主管不願意改變自己想法的情況。此時，千萬不要直接提出反對意見，因為一般人聽到意見，即使建議者是針對「意見」反駁，對方卻會感到「自己的全部」都遭否定，最後被情緒操控，聽不進意見，紅眼堅持到底。

想讓老闆放棄不切實際的想法，要利用「拖延戰術」，像是「這個合作對象果然有潛力，不愧是部長！要不要調查看看對方公司，再決定談合作？」「您想要擴展業務，我 100% 贊成，但要不要等一線業務都回公司，進一步討論再決定呢？」主管聽到「再等一下吧」因為主張沒被反對，多半會認為「照你說的看看」也無妨。

萬一主管心不死，過了一段時間又問「差不多可以開始了吧？」内藤指出，這時候只要再次拖延即可，像是「情況一直在變化，再看看情況是一個好方法？」在拖延的期間，上司的心情、想法也會改變，比較容易收回一開始的主張。所以如果情況許可，厚臉皮地拖延到對方改變想法，就是最高的致勝法。

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