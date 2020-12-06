有錢人與你的差距不只在錢？　不懂一個道理你沒資格羨慕人家富貴

「節儉囊括了一切美德的優點。」──西塞羅（Cicero） 人們對億萬富豪及金錢常有誤解，總認為富豪們坐擁金山，除了設想花錢的新方法之外，甚麼事都不用做。這種認知與事實恐怕天差地別。在本書引言中我曾解釋，保留十億美元現金是不合常理的事，因為每天會耗費掉高達十三萬五千美元的機會成本。所以富豪們擁有的財富都投注於自己經營的公司、其他公司發行的股票、房地產和其他資產。 富豪們認為金錢不是只供花用，還要用於投資與創造。他們視金錢為各行各業發展的動力，用處在於成就事業，實現自己的願景。 （以下內容節錄自《有錢人與你的差距，不只是錢》。）

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要有正確的用錢態度

（美國航太企業家）簡恩認為自己只是受託管理錢財的人，而非錢財的擁有者。

「人生是否成功可以用一種非常有趣的方式來衡量。我曾經參加一場活動，出席者都是聰明人，我在會場上走着，逢人就打招呼：『嗨，你好嗎？』我與其中一人擦身而過，約走了五呎之遙，居然聽到他回答說：『唉，我現在有點沮喪。』真的，整個活動現場除了聽到『很好，謝謝』這類的客套話之外，沒有想到居然有人會如此回答（笑）。我直覺地後退幾步，然後說：『哦，很抱歉。到底發生了甚麼事？』當時正值二〇〇八年股市崩盤之際，那個人回說，『我在股市賠掉一半的錢，現在情緒很低落。』」

「我深深吸了口氣，然後說：『好吧，錢財原本就不屬於你。無論如何，你只不過是受上帝善意託付而已。上帝仍然相信你，因為祂依然留下半數的錢給你，這是希望你能在其授信下多做點好事。做為受託管理者，你應把祂賜予的善意分享給他人，幫助需要幫助的人。反之，如果上帝不相信你，祂就會拿走你所有錢財。總之，上帝仍然留給你一半的錢，表示祂依然信任你，希望你能去做一些事情。然後祂可能會肯定你是很好的受託人，然後會再給你更多的錢。』」

「那個人打趣地看着我，然後說：『你為甚麼相信上帝與我的事有關聯呢？』我說：『好吧，你是否曾經不求回報、出於善意真心幫助過別人？或許上帝看到你的善意，會因此也善待你。』」

「過了三、四年後我再度遇到那個人。我問：『你好嗎？』他回答：『我記得你，我現在過得真的、真的很好。』我說：『哦，怎麼了？』他說：『我現在不僅過得十分快樂，而且我把過去賠掉的錢都賺回來了。』我說：『發生了甚麼變化？』他說：『我的人生觀完全改變了。當有人談到需要幫忙時，我不再像過去那樣憂心忡忡，我會依照你的建議伸出援手。我現在過得非常快樂，而且財源廣進，這真是很神奇的變化。』」

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在電視上我們常會看到關於有錢人鋪張浪費、窮奢極侈的報道。實際上，許多白手起家的億萬富豪私人生活非常低調簡樸。

哈森弗拉茨個人需求並不多。「泰半的日子，我只吃一個起司三明治和喝一罐健怡可樂。我要的真的不多，自我十歲以來並沒有太大的改變。」

哈格里夫斯．蘭斯頓創辦人哈格里夫斯從父親身上學到謹慎理財的態度。

「我的父親是一位小商人，成長於非常艱苦的時期，那時大家普遍不富裕，尤其是在第二次世界大戰之後，英國和歐陸幾乎所有國家都破產了。我父親用錢特別謹慎，小心翼翼地處理每一筆支出，包括每周的瓦斯、電費等開銷，務求達到收支平衡以維繫事業。」

哈格里夫斯十分懂得節流。他的公司沒有配車，私底下他開一部車齡八年的豐田普銳斯（Prius）上下班，這是我在布里斯托採訪他時親眼目睹的，他也把節儉這個好習慣傳給了他的小孩。

「這兩個孩子讓我非常自豪，因為他們完全沒受到金錢的不良影響。他們過着一般人正常的生活，我女兒曾在倫敦一處公寓住了一年，她總是跟在我後面關掉我忘了關的燈，因為她必須自付電費。」

「我兩個孩子開的車非常普通，各自的車齡都有七年，兩人也各住在一般等級的公寓裏。如果要去度假，他們會選擇和同伴一起出遊，搭機也都是選經濟艙。順帶一提，由於我住處離布里斯托機場僅十分鐘路程，所以從布里斯托搭乘廉價航空公司的班機相對容易得多，與其開車兩小時去較遠的希斯洛機場，我們寧願搭乘廉航班機。」

哈格里夫斯接著說了他在西班牙以折扣價購買馬約卡島（Mallorca）、颯拉（Zara）的故事。

「這雙鞋的價格大約是三十五歐元，直到今天我還是很常穿，前後已經有十年了，但這鞋仍然是我的最愛，而且保持的相當整潔，看來就像新的一樣。我敢打賭，這是他們製作的那批鞋裏碩果僅存的一雙。」

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但是，在所有受訪者中，生活最低調的當推印孚瑟斯的創辦人穆爾蒂。儘管印孚瑟斯已是全球數一數二的軟體公司，穆爾蒂仍然住在班加羅爾一處普通的三房公寓，那裏是他草創公司時就與妻子同住的地方。

帕里索托因為與穆爾蒂同時角逐二〇〇三年「安永世界企業家大獎」而相識。在盛大的頒獎典禮活動上，主辦單位規定受獎者必須穿着正式燕尾服出席。穆爾蒂最後出線贏得大獎，但是，正如帕里索托告訴我的，穆爾蒂是全場唯一沒有穿燕尾服的人，他只穿了尋常的西裝。據他解釋說，他連一件燕尾服都沒有，因為真的穿不着。

穆爾蒂說，他唯一允許自己購買的奢侈品是書籍。

以上這些故事與你想像的淨資產超過二十億美元的富豪的消費習慣大不相同，對吧？

要學習如何理財

如果不知道如何管理財務，就不可能在商界闖出一片天。想要事業成功，一定要學會財務管理。

最好的理財方法就是不斷地追蹤記錄個人的開支。

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歐茲耶金是土耳其白手起家實業家中的首富，他在年少時就養成預算管控的好習慣，上大學後並將所學的簿記和理財技巧運用在實務上。

「我在大學兄弟會社團負責財務工作，每個月幫他們記帳，並收取八十美元酬勞，當時對我來說這是一筆不小的數目。此外，每年寒暑假我都去打工，並且記錄下自己所花的每一分錢，直至今日我仍然保有那些帳本。」

他還找出舊帳本念給我聽：「剪貼簿三元，筆記本一．七五元，競選用塑膠板兩元，吉利刮鬍刀一．五五元，郵寄耶誕賀卡一．九六元，家庭舞會摸彩券一元。有了錢後，我開始和女孩子約會。與莎莉約會花費二．一五元。襪子一．七九元，鞋子十一．九五元。那時候物價都便宜。」

「我給大家最重要的建議是，要盡早培養長期記帳和建立預算的習慣，這將使你擁有自律的能力。」

有些白手起家的富豪從小學就學會如何賺錢及存錢。

德雷珀九歲就開始學習投資，對金錢很有概念。

「九歲那年，父親就鼓勵我投資。我用零用錢買了一張奧馬哈互惠人壽（Mutual of Omaha）的股票。」

「但是股價持平沒有太大變動。然後我還把十美元存入銀行，那筆錢也沒多少增長，因為年利率僅有五％，然而有一段時間我卻誤以為是一○％，以為每一塊錢會變成一．一○元。」

「父親從小訓練我投資，對我產生了重大影響，使我在開始從事創業投資時，能夠順利地從一家小型企業投資公司SBA借到錢。那年我才二十六歲，當時貸款條件之一是必須擁有十年以上的投資經驗。我跟他們說：『我從九歲起就開始投資。』於是他們說：『好吧！』」

「小時候的理財經驗使我很早就開始創業。我認為從小有固定的零用錢真的很重要，這有助於了解金錢的價值。整理花園的工作也是很好的經驗，儘管我不喜歡勞動，但我喜歡賺錢的感覺，心想『又一分鐘過去了，我又賺到了一分錢了。』」

威爾遜從十八歲開始工作且賺了不少錢，但直到二十歲時他才學會如何適當理財。

「我在阿拉斯加監看輸油管，那是一份世界公認收入最優渥的工作，那時我才十七、八歲。如果以今日的物價計算，在一年半期間我大概賺進了七十萬美元。這是一筆很大的數目，是我每天工作十八、九個小時換來的，當地又沒有地方可以花錢。我沒日沒夜的工作，最後實在受不了了，不得不離開。」

「因為當地沒有花錢的地方，所以我就把賺的錢全部寄回家，並用來買了一棟三間套房的房子，其中一間套房成了我從阿拉斯加回來後的住所，沒用到的另外兩間則出租，這促使我開始思考現金流量和財產的問題。」

「我當時犯下的最大錯誤是在房貸利率高達一九％時貸款購屋，那時存款利率只有二％，我卻把錢全部存在銀行，以支付利率一九％的房貸款。我竟然不知道要將存款拿來先繳清房貸而支付了許多利息。所以說現金流才是王道。」

當他解決這個問題之後，錢就逐漸積少成多，使他不到二十五歲就變得相當富有。

《有錢人與你的差距，不只是錢》

書名：有錢人與你的差距，不只是錢 作者：拉斐爾．巴齊亞 譯者：陳文和

【本文獲「商業周刊」授權轉載。】

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