【理財】不談論是非、控制看電視時間　有錢人不會做的7個壞習慣

很多打工仔的願望是成為有錢人,因為有錢雖然未必可以買到一切,但卻肯定可以有更多選擇的機會。如果你想成為有錢人,甚至是全球最有錢的1%,你不但要學習他們的生活態度,更要跟他們一切,戒除生活中不應做的壞習慣。

根據瑞士信貸公布的2019年度全球財富報告,如果你的財富達94萬美元(相當於約733萬港元),便是全球最有錢1%的人。這群富人財產總值合計高達158.3兆美元(約1234兆港元),約佔全球整體財富的44%。如果你想成為其中之一,你便要知道最有錢1%的人從來不會花時間做以下這些事。

最有錢的人不會做的7件事(按圖了解)

1. 【每天看電視不超過60分鐘】

不少人喜歡看電視作為消閒,尤其現時愈來愈多免費電視台及線上影音平台。以美國人為例,他們平均每天看電視五個小時,等於一年花77天看電視。想像一下,如果一年增加 77 天,你能完成多少工作?

一整天工作後看電視放鬆當然無不可,但是,把將近25%的清醒時間花在沙發上看別人的生活,是不會令你成功的。如果你希望成為有錢人,是時候認真檢視自己如何花費時間。

2. 【不會經常飲酒過量】

成功的人知道如何聚會。即使他們有時候會在派對中飲酒、跳舞,但不代表這是他們的生活常態。成功的人懂得在適合的時候控制自己,不會因為一時興起或輕易受別人的刺激而破壞自己的計劃。

3. 【把大部分的錢花在創造,而非消費上】

成功的人把錢花在那些能讓他們變得更好的事情上。他們把錢花在事業、個人成長和激情上;相反,有些人總是喜歡把錢花在衝動購物或自己不需要的物品上,這些東西在購買當下可能帶來了一點興奮,但長遠而言,它們並不會帶來其他價值。

4. 【不會吃得過量和食用加工食品】

人如其食(You are what you eat)。如果常吃全天然、少加工的食物,你會感覺更好,有更多能量,看起來更年輕。不過,如果你三餐都愛吃加工垃圾食物,或是經常暴飲暴食,又怎能指望你的大腦發揮最佳水準呢?不健康的飲食習慣會導致各種身心問題,如心臟病、抑鬱症、糖尿病等長期慢性健康問題。

成功人士都懂得照顧好自己的身體,並特別注意如何為「引擎」加油。

5. 【不因失敗而責怪別人】

成功的人永遠不會因為個人失敗責怪別人,他們為自己的生命當家作主。如果你想成為最富有的1%,那就不再抱怨社會、家庭、老闆、同事,以至全世界。無論外面環境如何成功,你都要關注自己如何取得成功。

對自己的生活負責,你有能力實現想要的一切。

6. 【不浪費時間談論別人】

一個成功的人不會願意浪費寶貴的時間和精力談論別人。當然,他可能會提到一些錯誤作為例子,或表達對事情現狀的失望,可是,關於別人的是非或生活瑣事,例如別人的感情生活如何糟糕或對方的衣著打扮等,他們並不會花時間討論。

你生活中的東西已經夠多了。因此,不要把注意力集中在別人身上,而要專注於自己。

7. 【不花時間擔心別人的意見】

世界上最成功的人會接受他人的建議,但是,他們清楚知道自己的價值和使命,不會讓家人、朋友或社會決定他們的生活應該做什麼、追求什麼,不會被他人意見左右。說到底,只有自己會為自己的人生負責。

(資料來源:Inc.)

