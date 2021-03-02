搵工｜見工時HR追問日後會否進修該怎答？　網民提醒：誠實就輸了

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農曆年後不少人考慮要轉換跑道，紛紛投遞履歷面試，期盼薪資能更上一層樓。然而，近日一名女網友PO文表示，面試工程師相關職缺，但過程中都會被問「將來有沒有可能會繼續念研究所」，讓她好奇上網發問該如何回答。

見工時不斷被問起會否進修，動機該離不開這三個…

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原PO在《Dcard》發文表示，根據自己過去與最近的面試經驗，發現不管是人資或面試主管，都會詢問「之後有沒有可能會繼續念研究所？」她表示，自己目前都是照實回答「有可能」或是「不排斥」。

原PO接着分析，公司之所以這樣詢問的3種可能，「1.公司認為學歷不夠，一種委婉拒絕的概念；2.公司認為學歷不夠，如果你將來有考慮繼續讀研究所，可能會替你的上進加分；3.公司認為你可能去讀書代表你在公司待不久，會偏向扣分」，因此問道「大家通常都怎麼回答？不知道公司希望聽到的答案是什麼？好苦惱」。

文章曝光後，網友指出「3」才是主因，「絕對不能說要繼續念研究所，除非公司有需要。良心建議」、「如果你要去讀研究所，公司還錄取你幹嘛？不是做沒多久就離職去讀書了嗎？」、「通常是3，除非這間公司的員工大部分都有碩士畢業，那就是其他兩個可能」、「3...誠實你就輸了，但是這種小心眼的公司不去也罷」。

此外，還有網友表示「看公司，我之前面試有說我要念博班，但都有上，主管有說問這個跟你錄取的機率無關」、「我是回：如果能在不影響工作的情況下，我會去讀在職專班，反之，我會以工作為主」、「可是很多工作要往上爬，公司也會希望你繼續念（當然是在職專班），畢竟有助於公司往上提升」。

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【本文獲「聯合新聞網」授權轉載。】

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