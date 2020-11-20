搵工｜與老細同一大專畢業有分加？　思維、理念相似自然易成愛將

大家有沒有留意到一個現象：職場上的上司老細特別喜歡聘用和自己同校的師弟師妹。事實上，每間大學的學生都有着相近的性格，吸引着同一出身的上司老細。 今天半宅職薯想和大家分享在香港不同大學講講座、主持工作坊的體驗，讓大家看看不同大學學生的特質。

半宅職薯眼中香港其中6間大學的文化差異：

+ 17 + 17 + 17

有看我IG的朋友都會留意到，我不時都會到不同的大學給予軟技巧培訓。培訓的主題包括：求職面試、領導才能、創意思維、職場生存、調解、追求夢想、自我突破…… 等等。這都是一些高度互動的主題，教學模式不是硬蹦蹦地講解，而是透過反思、刺激思維、突破固有信念等幫助同學成長。

我漸漸地發現，不同大學的學生有着明顯不同的性格和態度，而這些分別，只有在比較下才能突顯出來。今次我就在這裏和大家分享部分令我特別有感覺的大學，不知大家是否有同感呢？

港大：自信 － 從骨子裏爆發出來的自信

港大的學生，從頭到腳都散發出一種令人感受得到的自信。他們對未來充滿希望，有理想、有目標。從他們的言行舉止之間，看不到青年時期的迷失，就像是美好世界正等待他們。

他們學生事務處的負責人就曾經對我說：「我們是不用擔心畢業生找不到工作的。除非學生自己放棄自己，否則我們會一直追蹤他們的就業狀況直至翌年一月。要是他們還未找到工作的話，我們會聯絡那些在各公司身居要職的師兄師姐，給他們來個強烈推薦。」

聽到這裏，便不難理解為甚麼美好世界正在等待他們吧！

相關文章：人工高返工仍不開心？ 從「性價比」評估筍工有三項關你老細事！

+ 14 + 14 + 14

中大：踏實 － 高分區中的恭敬

每次去中大講講座，我都會被他們的神級抄筆記能力嚇一跳。我講講座從來都不是照講稿講的，而是就着聽眾的問題和意見不斷調節、互動。令我敬佩的是，這間大學的學生總能夠把我所講的說話極速化成有系統、彩色、精美的筆記。

另一方面，他們對講者十分尊重而且態度謙虛。發問問題時，總能以體面的句子提問，以免被誤會是挑戰講者。他們那種勤勉又恭敬的態度，實為一眾僱主所喜歡。

浸大：謙虛 － 尋求學術以外的橫向突破

與其把精力都耗盡於追求學術分數之上，這間大學的學生更了解到多元化、橫向、平均發展的重要性。他們對於學術理論以外的實務軟技巧有着一種渴求，會不斷發問相關問題，希望自己能夠横向的得到更多啟發，學習更多思考模式。

相關文章：【事業規劃】大學生畢業即陷迷茫？ 10大煩惱包括失業、分手及…

+ 17 + 17 + 17

城大：力求上進 － 力爭上游的決心

不少的年輕大學生都有一種「功利潔癖」，抗拒任何帶有絲毫爭名逐利成分的事情。

但這間大學的同學卻有一種接受社會遊戲規則的心態，對於職場的文化、潛規則等都有較高的好奇心。而這不是純粹的好奇，更是希望早早掌握職場狀況和生存技巧，讓自己在職場上有更好的發展。

科大：創造奇蹟 － 敢於挑戰權威

與其他大學比較，科大的同學最敢於挑戰權威。他們的態度謙虛，但同時又積極進取，勇於尋求突破，希望突破既有框框。

對於講座和工作坊的內容，他們不會「照單全收」，只顧忙着抄筆記；而是會不斷反思，追問那些輕輕帶過的環節和隱藏的假定。

記得有一次在這間大學分享創意思維，有一位同學在演講廳很恭敬地站起來，向我發問一個挑戰根本的問題：「創意是否可以訓練出來？」

從他的眼神和語氣，我清楚知道他是有備而來，做過研究的。我更知道和他討論，只會演變成漫長的辯論。於是我反問他：「如果你認為創意是不能被訓練出來的話，那麼你為甚麼出現在這裏？」答案不言而喻。

相關文章：搵工｜老細親力親為講人情味未必好？ 神隱老闆這方面或更強…

+ 22 + 22 + 22

公開大學：刻苦 － 既然刻苦，何必妄自菲薄？

公開大學提供一種獨有的授課形式，同學要畢業大多都經歷過孤單、迷惘、缺乏休息時間，更在這個過程之中磨練出堅強的意志和自學能力。他們態度刻苦耐勞，尊重知識。我有時會這樣想：這些都是僱主喜愛的特質，在職場上會很獲僱主歡心。既然如此，又何必妄自菲薄呢？

結語

最後我想分享另一個有趣的現象：不同大學商學院的學生通常都是十分「Talk得」的。而他們「Talk得」的模式，竟然出奇地相似：怎樣和陌生人打開話題、相似得近乎招牌式的表情和語氣、話題怎樣點到即止……等等，都令人感覺似曾相識。

和大家分享完部分令我特別有感覺的大學，大家應該開始明白，為甚麼上司老細特別寵愛同一間大學出來的師弟妹吧。因為他們在骨子裏都有着大致相同的特質和理念，工作起上來自然更加同聲同氣。