DeepSeek創辧人是誰？標準科技狂迷、請人見「有8年資歷」即pass

「我們不是故意要成為一條鯰魚，只是，不小心成了一條鯰魚⋯⋯。」這是中國AI新創公司深度求索（DeepSeek）創辦人梁文鋒，在2024年中接受中國媒體採訪時的一段談話。



今年1月20日，國務院總理李強主持召開專家、企業家和教科文衛體等領域代表座談會，聽取對《政府工作報告（徵求意見稿）》的意見建議，梁文鋒在會上發言。

DeepSeek與梁文鋒的故事，得先從廣東西南部的小城——湛江說起。

梁文鋒在1985年出生於廣東湛江吳川巿的一個小村落 —— 米歷嶺村。據家鄉人的說法，梁文鋒自小就精通數理，初中時期就學完了高中數學，甚至開始自學大學的微積分等課程。

最後一排右邊第6個是梁文鋒。（南方日報）

約當同時，梁文鋒開始大量囤積來自輝達的顯卡。在梁文峰參與的一篇技術論文裡寫道，幻方於2021年耗資10億元推出的改良版「螢火二號」，部署了多達1萬張的輝達A100顯卡。據中國業內人士估算，幻方的螢火超算平台，算力至少是同業平均的10倍以上。

2023年5月，38歲的梁文鋒宣布進軍AGI；2024年底發表的DeepSeek-V3，該模型的效能不僅足以對標OpenAI最先進模型GPT-4o，訓練成本更僅約557.6萬美元，用了僅約20分之1的算力資源，就達到了相同的效能。今年1月，DeepSeek-R1模型的發佈，更宛如在AI界投下一枚深水炸彈。

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這家成立僅一年多的AI新創公司，為何能如此讓全球科技巨擘都為之震顫？或可從梁文鋒獨特的管理與用人哲學，窺探出一絲端倪。

我們的核心技術職位，基本上以應屆和畢業1、2年的人為主。

梁文鋒曾表示，在招募人員上， 他首重的是能力，至於經驗，反而是「扣分項」。

根據公開數據，DeepSeek目前約140位的工程師團隊，幾乎清一色都是應屆畢業生或博士在讀生，「工作經驗在3到5年，已經是最多了，工作超過8年的，基本就pass了。」一名親近Deepseek的獵頭如此觀察。

不僅如此，招募新人時，DeepSeek還非常看重他們在國際知名程式設計競賽的表現，「基本是『金獎』以下就不要了。」一名協力廠商指出。

梁文鋒除了提供比中國一線科技大廠更優渥的薪資待遇，他授權、無為的管理方式，更是留才關鍵。

「每個人都有自己獨特的成長經歷，都是自帶想法的，不需要push他⋯⋯，當一個idea顯示出潛力，我們也會自上而下地去調配資源。」梁文鋒曾在訪談中如此形容他的「不干預」哲學。

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談及梁文鋒，不少員工對他的形容是，與其說他像個老闆，不如說他更像個「極客」（geek）。梁文鋒的日常，就是看論文、寫代碼、參與小組討論，是少有具備一線研究員能力的公司掌舵者。

梁文鋒曾感嘆，中國AI和美國的真正差距，是來自「原創和模仿」的差距。「如果這不改變，中國永遠只能是追隨者。」

如今，DeepSeek火爆全球，微軟、英偉達、亞馬遜等一線美國科技大廠，乃至中國的百度、阿里巴巴等，紛紛高調宣告擁抱DeepSeek R1的服務之際，梁文鋒孜孜矻矻追求的「硬派創新」夢想，或許，已在實現的道路上。

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