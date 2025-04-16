美國Starbucks新招改善業績！規定咖啡師「只可穿純黑色上衣」

星巴克（Starbucks）於4月14日宣佈更新員工着裝要求，為凸顯出標誌性的綠圍裙，規定北美門市咖啡師的衣着必須簡化顏色，只能穿純黑色上衣。這是改造品牌形象以提高銷售的廣泛計劃其中一環。



星巴克改變北美門市咖啡師的着裝規定，自5月12日起只能穿純黑色上衣。（Unsplash / @1click）

新規定5月12日起生效。這與過去讓咖啡師隨意穿着任何顏色上衣的做法不同。星巴克將免費提供兩件襯衫，但也允許咖啡師穿自己的黑色衣服，長短袖皆可，圓領套頭衫、有領馬球衫或扣領襯衫不限。

此外，長褲顏色也縮緊限制，深深淺淺的卡其褲、黑色或藍色牛仔褲，但排除先前允許的灰色和棕色。

但星巴克勞工聯合會（ Starbucks Workers United）批評此舉，呼籲資方專注於達成集體談判的協議。談判代表Jasmine Leli表示，星巴克把不能改善公司營運的限制性着裝要求當成優先事項是輕重不分。

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