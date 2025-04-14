又找「這職位」開刀！傳微軟將裁員　巴菲特有同感：堪比失敗婚姻

據紐約財經媒體《Business Insider》報道，微軟（Microsoft）先前才爆中國合資公司裁員2000人的消息，現在又計劃於5月針對企業內的「中階主管」進行大規模裁員，主要目標在做牛做馬卻無實質貢獻的專案經理（Project Manager）或產品經理（Product Manager）。股神巴菲特（Warren Buffett）更是形容中階主管如果對公司前進毫無幫助，那痛苦程度堪比「失敗的婚姻」。



《Business Insider》指出「中階管理職位」前景堪憂，過去一年在美國許多科技大廠的大規模裁員，幾乎都是針對「中階主管」。微軟歷經先前裁員2000名表現不佳員工後，計畫在5月裁掉大量中階管理職，提升公司的生產效率。

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目前傳出微軟希望提高軟體工程師的佔比，過去一年亞馬遜（Amazon）和Google都紛紛裁掉許多中階管理職，增加工程師的比例，藉由釋放流動性，讓員工承擔更多個人責任，可以自我管理，推動組織團結，達到效率增加的目標。

微軟預計會透過績效作為主要標準，微軟以0-200評估員工，中間值為100，80以下就是績效較低者，120以上是績效較高者，評級不同會影響員工股票獎勵和現金獎金金額。尚不清楚微軟打算裁減多少個職位，但據稱範圍很大，優先對象是連兩年低於80分者。

對於中階主管的效益，股神巴菲特也在寫給旗下波克夏公司的員工信中承認自己的錯誤，這位股神罕見的在決策上失敗。他指出在招募時，沒有充分審查中階管理職員，導致投資在無法讓公司進步的人上。這樣的危害不只是對公司收益有影響，對公司文化建立、工作氣氛通通都有危害，痛苦程度如同「失敗的婚姻」。

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